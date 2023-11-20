爆裂點｜譚俊彥飛天循地頂硬上 獲張家輝讚有義氣

張家輝、譚俊彥、陳偉霆、梁洛施及周秀娜等為新戲《爆裂點》宣傳。張家輝在訪問中提到他與譚俊彥到馬來西亞一個山洞拍攝打鬥場口時，因為大家都拍到筋疲力盡，但當導演要求拍攝飛身墮地的場景時，譚俊彥二話不說幫大家完成，大讚他非常有義氣。譚俊彥受訪時兼稱這些動作都應該是由細的去做，「佢隻腳有啲傷，我體力仲做到咪做咗佢。」

他表示今次拍攝上體力應付還可以，但最受不了酷熱天氣，「最熱嗰幾日要著大褸、被彈衣同家輝哥打，大家都好盡力去完成每個鏡頭，我都好佩服家輝哥。」提到有不少跌落地的動作都由他幫手完成，張家輝大讚他有義氣，他說︰「因為當時大家都有啲傷，佢隻腳有啲傷，大家又啱啱病完未回復好，我體力仲做到咪做咗佢，無咩特別嘢。」

拍林超賢電影不覺苦

問到今次是否他首次拍攝如此多動作的電影，他稱林超賢導演是完美主義者，可能平時拍5次，但他會拍十多次，再會看哪些鏡頭好些。他說︰「以前經常講唔夠時間拍，又或者不夠預算拍，依家有個咁好條件，好似西片咁可以賽後檢討，我覺得應該係珍惜多過話辛苦，所以我好珍惜今次跟每一位演員、導演、幕後人士合作機會。」

他表示跟林超賢認識多年，早前亦曾跟對方合作電視劇《廉政》，亦因為那次合作令對方更了解他，很開心獲得對方信任。他指林超賢電影的正、反兩派，角色不但立體，同是有情有義。提到有場在和合石取景的戲，他出現中暑情況，他表示整個團隊都很辛苦，當日也有很多人中暑，自己也沒有跟家人提及，不想家人太過擔心。