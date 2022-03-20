爆谷一周｜周家怡母愛爆棚獲讚黃衫靚女 強尼演梁詠琪老公嘴角含春

由谷德昭主持的《爆谷一周》暫別觀眾兩星期後，昨晚(19日)請來《反起跑線聯盟》的演員周家怡、潘燦良、強尼、練美娟(娟姐)和導演劉偉恆擔任嘉賓，谷德昭安排4位演員分兩組比拼，哄小朋友做功課，育有一子的強尼最能融入小朋友的世界，不過最能討小朋友歡心的是周家怡，她更被讚是「黃衫靚女」！谷德昭在節目播出後，於社交平台發文大讚《反起跑線聯盟》，形容此劇「在這鬱悶的日子裡，仿似一杯凍檸茶，開懷解悶。」同時，他不忘向謹守崗位的醫護人員和各界照顧香港人的人員致敬。
強尼做金城武劉德華接棒人
強尼在劇中演梁詠琪丈夫，令人艷羨，原來他接演角色時不知老婆是Gigi，只知自己演絕世好男人，他笑言估不到繼金城武、劉德華後，竟可接棒演Gigi老公，被谷德昭指「嘴角含春」的強尼半說笑表示，連薪金都不要。劉偉恆表示周家怡在他的電影中已曾演母親，發現她雖然多演硬朗角色，但其實很溫柔兼母愛爆棚。而她在哄小朋友做功課的偷拍環節中，最能獲得小孩子歡心，更贏得小朋友公開讚賞是「黃色衫個靚女」。
潘燦良有許冠文影子
谷德昭在節目播出後，於社交平台「劇透」，他自爆看了頭幾集的《反起跑線聯盟》，大讚此劇擁有電影級卡士，而首次拍劇的導演劉偉恆，在製作和選角上沒有流於公式化。他指周家怡在劇中是「一位溫柔到無以復加的單親媽媽」，亮眼演出教人耳目一新。而首次演虎爸的潘燦良幽默抵死，「好有當年許冠文先生嗰種刻薄老細、外冷內熱嘅味道，佢在劇中當個仔好似下屬咁嚟溝通，個小朋友又好戲又唔老積，好享受睇呢條線。」至於強尼則是「好男人氣息之濃烈，透過電視都撲面而來」。娟姐與ERROR的肥仔(梁業)合演騎呢夫妻，谷德昭形容在的強大氣場下，肥仔在《反》劇中變得沉默，「肥仔可以唞唞，做一個大家冇乜見過的肥仔。久聞娟姐有氣有力、能量強大，果然真人仲勁過上鏡，俾力俾到足冇拖冇欠，Respect！」