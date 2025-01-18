爆谷一周｜周秀娜被古天樂嚇窒 胡子彤開口夾著脷激親古老闆

由谷德昭主演的訪談節目《爆谷一周》，明晚(18日)播出一集，請來賀歲片《臨時決鬥》導演麥啟光以及演員古天樂、周秀娜、王丹妮、張文傑和胡子彤作嘉賓。古天樂有名Mr.Cool，一向不多出聲，谷德昭好奇問大家現場如何相處，更大爆周秀娜起初知道要坐在古天樂旁也「吓」了一聲，古天樂即時反駁說：「唔係呀，佢諗住著到同你咁襯，坐你旁邊吖嘛！」大家哄堂大笑。對於古天樂是否Mr.Cool，周秀娜一度無言以對，及後才表示因要不停拍打戲，每次拍完已很倦，大家較少對戲。

自以為與古天樂平起平坐 張文傑則表示一點也不怕古天樂，因對方很照顧和保護每位演員，而且還說：「我同佢打，我係被照顧嗰個嚟，因為咁啱拍呢套戲時我真係有少少傷，我個人係冇平衡，每一個動作打完佢都會扶住我，因為我真係會跌，所以佢係最照顧我嗰個。」至於胡子彤被指經常對住老闆古天樂，照道理應該很熟絡不會驚，但眼見他卻是最驚的一個，他即時否認，其後卻口窒窒地說：「我喺拳館係同佢平起平坐㗎！」谷德昭反問：「你真係咁諗？」胡子彤堅持說：「個拳館事實上有一半係我嘅。」古天樂此時卻說：「你唔發覺好似冇咗呢句對白喇咩？」胡子彤又竟然回答：「係呀！」之後再加多句：「原來係冇咗喎！」二人攪笑對話引得全場大笑起來！

周秀娜腳傷 縫 5 針 麥啟光指《臨時決鬥》其實並不是一套賀歲片，只是一套在賀歲檔期上影的賀歲片，故事簡單來說就是兩個傻妹為了爭男朋友而打起上來。而兩個傻妹就是演女拳王的周秀娜和演女強人的的王丹妮。谷德昭指周秀娜在戲中的踢腳動作亮麗，笑稱要踢到王丹妮頭部並不容易，周秀娜自言訓練了個多月，因曾打Kick Boxing，略有基礎，並補充說，「所以唯有叫佢踎底少少。」不過拳腳無眼，受傷自然難免，周秀娜拍攝第一日已被道具弄傷腳，在現場縫用縫針膠布縫了5針。 王丹妮被撻好興奮 王丹妮從沒打拳，要跟梁詠琪和楊詩敏一同去練習，其中有幕是她被古天樂凌空在擂台上，連看的谷德昭也覺痛，但王丹妮卻完成動作後，大家都興奮拍掌。古天樂直指比起《柔道龍虎榜》時要把人翻過膊頭撻落石屎地上，這次已好很多，而且其實撻的高度也不算太高。

古天樂嘆無得拍愛情片 古天樂拍過不少動作片，被問到喜歡拍動作片與否，古天樂反問谷德昭：「而家有港產片冇動作嘅咩？部部唔多唔少都有啲㗎。」谷德昭指例如吳君如的《我談的那場戀愛》，古天樂即說：「嗰啲又未到我吖嘛！」胡子彤卻加把口：「好多人想同你談戀愛喎。」全場即時起哄，古天樂隨即遞上爆谷一兜，叫胡子彤：「食嘢啦你，咁多嘢講！」胡子彤連忙說聲Sorry，大家也忍俊不禁。 張文傑被欽點超deep V露背派福利 現場觀眾問到張文傑，如果票房理想，會否派福利給大家？張文傑起先表示謝票派利是，但觀眾卻指想要Deep V。張文傑順應要求，聲言票房過億便穿Deep V，但古天樂卻加碼提議：「過億就後面Deep V啦，還要Deep到腰以下喎。」面對古天樂的提議，張文傑在不敢說不之下唯有說：「有冇咁嘅衫可以買呀？」古天樂即時補句：「冇都車畀你啦！」全場歡呼。