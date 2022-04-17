爆谷一周︱自爆減磅為著靚衫 「神徒」鄭欣宜讚姜濤從容Jer唱歌型

由谷德昭主持的ViuTV節目《爆谷一周》昨晚(16日)請來鄭欣宜(Joyce)擔任嘉賓。早前以生酮飲食減去20磅的欣宜表示，「好多朋友問我唔係唔在乎肥瘦咩？」故此，她親自揭開背後原因，「若果我唔係做呢行，我諗我真係唔Care，但係我真係好鍾意著靚衫！」作為表演者，她認為這是尊重舞台的表現。身為「神徒」的欣宜，今年將與「教主」Anson Lo（盧瀚霆）同台開騷，她大讚Anson Lo是能上大舞台的出色表演者，更自稱被「老公」Anson Lo flirt，又表示想與Jer(柳應廷)、姜濤、Anson Kong (AK，江爗生)等多位MIRROR成員合作！

欣宜稱Anson Lo 是「老公」被flirt

眾所周知，欣宜是神徒當然對Anson Lo讚不絕口，她大讚教主跳舞有力量，在舞台上魅力十足，「我覺得佢真係一個可以上到大舞台嘅一個好好嘅表演者。」她自言要加緊學跳舞，以應付與Anson Lo合作的拉闊音樂會。最搞笑是當聽到谷德昭笑她稱Anson Lo是「老公」時，欣宜興奮忘形的笑言：「Sorry，係佢flirt我先！」另外，谷德昭請她在「老公」之外，選出三3位最想合作的鏡仔時，她率先選Jer，「好鍾意佢啲歌，覺得佢好有型好放，佢嘅個人表演好出色。」接著選姜濤，「他在舞台上的從容，我好欣賞。」選第3位時，欣宜大表難以抉擇，最後選了副隊長AK，讚他夠型。然後又再選了Jeremy(李駿傑)，「他的妖唔係每位男藝人也能carry到。」另外又大讚Lokman(楊樂文)唱rap進步神速，Ian(陳卓賢)唱歌似李榮浩，又好喜歡Alton(王智德)的風趣喜感。