爆谷一周｜阿Dee獲封「鳥取第一美男」 被隊友狂數缺點 193直指聽唔到歌詞

谷德昭主持的《爆谷一周》今晚(23日)播出一集，請來化身金屬樂隊《死腳膠DEAD FOOTBOY》的ERROR四子梁業(肥仔)、何啟華(Dee)、郭嘉駿(193)和吳保錡，以及堪稱ERROR幕後大腦的編審麥可暉(阿暉)一同解構《死腳膠DEAD FOOTBOY》，從九龍灣錄影廠走到東京巨蛋的的音樂之路。阿Dee的Titanic造型獲日本傳媒大讚靚仔到不能直視，連姜濤都加持，卻慘成為團欺目標。

獲封「鳥取第一美男」連姜濤都讚 今次《死腳膠》以樂手FBI (肥仔)、Titanic (阿Dee)、Sasayaki (193)以及Meatlover (保錡)去到日本拍團綜，連當地傳媒也有報導。肥仔表示姜濤看見日本報導我們主音時，都話「咁靚仔嘅」，193隨即加多句：「姜濤話咁靚仔佢真係好靚仔，冇見過姜濤咁樣讚人。」阿暉也說日本官方的工作人員也私訊我們製片組，說：「Titanic係靚仔到不能夠直視！」此話一出旋即引得全場大笑。肥仔還說幫阿Dee改了「鳥取第一美男」的稱號。 一直與ERROR合作無間的麥可暉指出，《死腳膠》剛剛出道時的歌曲風格比較黑暗和屬重型搖滾，現在的則比較接近Power Metal，但因為Power Metal很講技術，Band Leader曾說過技術太多就會失去熱情，於是促成《死腳膠DEAD FOOTBOY》勇闖日本尋找音樂創作靈感。谷德昭卻不解地說：「佢哋一路都係啱啱出道之嘛！」暉解釋因為他們成長期實在太快，一年內由九展錄影廠走到去東京巨蛋，此時谷德昭聽後也不禁說：「咁又係！咁又離譜得滯！」

自設結界 保錡聲稱夾Band最難之處，是當3人夾好之後，要再和某人夾，但某人卻不一定夾到。193更不留情地直指某人9成夾不到，令肥仔打鼓打到很累。肥仔亦指某人經常處於自己領域當中，設了一個結界，隔開了大家的音樂。至於某人是誰，呼之欲出。 三成是夾硬唱 而擔當主音的Dee被問到他的「咆哮破音絕技」會否傷喉嚨時，Dee表示自己之前有跟《逆流》樂隊的主音傑佬學過不同的開聲方法，每次演出前都會拿出傑佬示範的錄音來聽，但很多時也只有7成機會唱得對，其餘3成是夾硬唱，所以同一首歌唱兩三次便要停，要喝水和不出聲一段時間。 即場示範咆哮破音 阿Dee即場以《死腳膠》Style唱出《四五成群》，接著又以ERROR Style唱出《音思路》。唱畢，193忍不住說：「你喺日本好差㗎喎，返到嚟咁勁嘅！我唔知《音思路》有啲咁嘅歌詞，因為佢唱原版我哋係聽唔到啲歌詞。」Dee聞言即爆笑，笑到停不下來。

被狂數缺點N宗罪 當四子被問到經過今次拍攝有否更愛對方時，肥仔卻指出trip反而見到對方更多缺點。谷德昭提議互數，肥仔隨即不開名地指某人一日要飲接近10杯咖啡，193亦說懷疑某人中了咖啡因毒。193則指跟某人同房，某人因要秘撈其實只來日本個多星期，但某人卻帶了兩個大喼來，當中有5對鞋以及很多衫，但極個trip卻只見某人穿同一對鞋。 保錡也補充某人的喼為何會愈來愈大個，事緣有次跟某人去台灣拍節目，某人因為關不上個喼而很嬲地不停打個喼，於是我便幫某人拿了一個可擴大的喼，怎知個喼愈大某人放的物品便愈多，原來我害了他。但某人最厲害的是，他去到當地並不是穿帶來的衣服，而是再買，每日都買。 193再爆曾和某人去到一處位於鄉郊的手信店，店內真的沒有甚麼好買的，怎知某人卻拿出護照來結帳，原來他買到可以免稅。當時保錡也忍不住問某人其實為何要買那麼多東西，某人回答說：「這個地方要重建，我買完這些東西後，這個地方就可以重建。」全場聽見哄堂大笑。而某人是誰，呼之欲出。