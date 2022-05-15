爆谷一周｜陳蕾指電視競爭與MIRROR帶旺樂壇 MC張天賦盼外界多留意努力的音樂人

由谷德昭主持的ViuTV節目《爆谷一周》，昨晚(14日)播出的一集，請來MC張天賦、馮允謙(Jay Fung)和陳蕾擔任嘉賓，谷德昭談到近日有關樂壇是否「虛火」的討論，陳蕾認為，電視行業的競爭和MIRROR的出現，確實令人多留意廣東歌，連帶像她這類創作歌手也受惠。至於出道1年的MC，從街頭busking走到兩奪新人金獎，他早前重返出道前busking的地點獻唱，藉此鼓勵大家追夢，「希望有更多人留意目前努力緊、鍾意音樂嘅人。」

Jay、陳蕾和MC分別獲得CHILL CLUB推介榜年度推介21/22的年度唱作歌手銀獎、年度女歌手銅獎及年度新人金獎。谷德昭問出道1年的MC最想感謝誰？ MC表示父親從小就支持他唱歌，所以最想感謝已離世的父親，他憶述透過父親認識許冠傑和聽廣東歌。而在加拿大成長的Jay Fung亦表示，透過父親聽廣東歌，首位認識的香港歌手是張學友，他與孖生弟弟自幼已受音樂薰陶，Jay直言曾想過跟弟弟以二人組合形式出道，但自覺對音樂很有個人意見，怕跟弟弟吵架，所以決定個人發展。他更笑言弟弟比自己靚仔和跳舞好，如果兩兄弟一同出道，弟弟的人氣一定比他高。至於在廣州出生的陳蕾自言聽廣東歌成長，爸爸最愛聽陳百強和陳慧嫻，而她首張擁有的唱片是陳慧琳的《戀愛情色》。

十大熱門話題 MIRROR三子佔5位

谷德昭談到近日有關樂壇是復興或虛火的討論，出道逾10年的陳蕾，試過往日本發展、做過獨立歌手，現簽約唱片公司，她表示，根據去年串流平台首100名的歌曲名單，廣東歌的比例由以往只佔少數，大幅增加至佔九成，「電視行業開始有競爭，大家想做好電視節目，加上MIRROR和疫症，令大家飛唔到去韓國追星，香港剛好有男團出道，不如睇吓，起初可能因為靚仔靚女留意香港，我這種唔係sell靚嘅(不要太踩低自己)唱作歌手也被留意。」根據大數據顯示，早前Chill Club頒獎禮後，十大熱論關建詞，MIRROR就佔了5位，其中Anson Lo(盧瀚霆)就以中英文名字和「教主」之名，佔了3個位置，另外姜濤和Edan(呂爵安)亦上榜。

MC 快閃 busking有原因

MC為早前快閃旺角busking解畫，他形容那裡是出道前經常busking的地點，「想給大家鼓勵，3年前無人識的時候，一樣喺度唱歌，3年後我好彩地和開心地成為歌手，3年前係我，3年後可能係佢哋，希望更多人留意目前努力緊、鍾意音樂的人。」他指出，雖然很多人認為他已是大明星，但他仍視自己是普通人，沒偶像包袱，仍會在街頭busking。