爆谷一周｜ERROR重演「軟硬」整蠱電話反被玩 谷德昭讚193獨挑大樑有急智

由谷德昭主持的《爆谷一周》昨晚(12日)訪問ERROR四子、葛民輝和周家怡，阿Dee(何啟華)繼續擔當團欺角色，被夾攻大爆他因精子質素稍遜，才會在《ERROR暑假自作業》被選中接受前列腺健康檢查。四子更與葛民輝一唱一和以「標準港普」介紹電影《陰目偵信》的劇情令周家怡笑破肚皮。難得兩代的搞笑組合ERROR與「軟硬天師」的葛民輝同場，谷德昭特地設計了ERROR重演「軟硬天師」電台節目的經典整蠱電話環節，最後由193(郭嘉駿)致電偵探社查詢捉姦服務。今日(13日) 谷德昭在社交平台大爆節目未播出部分，原來跟193對話的偵探社職員是由編劇同事聲演，他大讚193有急智，在毫不知情下對答如流，全程娛樂性豐富。

提取精子樣本 保錡自爆波折重重 ERROR四子首部齊人擔正的電影《陰目偵信》已於上周四(10日)上映，肥仔(梁業)、吳保錡、阿Dee和193聯同葛民輝和周家怡接受谷德昭訪問。阿Dee在《ERROR暑假自作業》接受前列腺檢查、智商測試最低分而被封為「磨轆西瓜」繼續成為揶揄對象，3子大爆檢驗精子的實碌，保錡詳細講述提取精子樣本、波折重重的尷尬過程，搞到周家怡抱頭高呼：「好Heavy(重口味)！」結果顯示阿Dee的精子質量雖是高於健康水平，但因稍遜於其他成員，成了接受檢查的一員。 ERROR港普《陰目偵信》變「陰步偵信」 四子被谷德昭要求即席以港普介紹《陰目偵信》故事大綱，葛民輝即興以港普加入，揚言「除了古天樂、鄭伊健之後，就到我。」保錡和193介紹戲名已經說成「陰步偵信」，保錡更重申，「步、晡、不、補、步…」四子大爆有味笑話，又將「配角」笑成「皮餃」、「批甲」引來哄堂大笑。

玩整蠱電話 葛民輝搞亂檔 節目後段，谷德昭安排ERROR四子重演軟硬天師的整蠱電話環節，葛民輝辯護說，一直被誤解是蓄意整蠱，其實當年只是求知求真，並強調每次都會送出當年時興的「羅密歐電話」，只是從來沒有被整蠱的對象對來領取。而作為新一代搞笑組合的ERROR就被要求重演「整蠱電話」環節，由193私家偵探社查詢捉姦服務，雖然葛民輝不時插嘴搞亂檔，但193見招拆招，自稱懷疑同性男友出軌，全程冷靜對答。 望193添男人味亦保留青蒽味 事後，谷德昭在社交平台撰文補充兩段被剪走的部分，大爆其實暗中安排由編劇同事聲演偵探社職員，並在節目中即場「開估」，他寫道，「本來想考吓Error嘅急智，點知193獨挑大樑，唔單止唔口窒，仲越傾越起勁，帶住對方遊花園，作為主持都唔知應該幾時嗌停，又估唔到會成個電話剪晒成一Part。不得不讚193，佢100%唔知底蘊，全情投入講電話，娛樂性豐富。不過呢輪見到阿3硬係覺得佢眉頭成日有啲皺，睇嚟係多咗嘢諗，開始有種熟熟哋嘅男人味，但又擔心佢自己俾太大壓力自己，熟得快得滯，有咗男人味但流失了193的獨有青蔥味。」