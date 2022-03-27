爆谷一周｜Ivy具親和力獲Wing力薦入COLLAR Marf衰遲到Day最為食

由谷德昭主持的《爆谷一周》昨晚(26日)請來女團COLLAR及經理人戴穎(Wing)擔任嘉賓，分享COLLAR出道三個月後的感想。Wing表示COLLAR在疫情期間出道，沒機會接觸觀衆，猶如「虛擬偶像」，今年會先專注團隊活動，盼年尾可舉行演唱會，展現COLLAR出道一年的成長，並期望每位成員將來都可單飛。
Ivy最遲入選COLLAR
Wing在節目中爆料， Ivy是最後一位入選COLLAR的成員，她認為女團很需要像Ivy這樣充滿親和力的成員，於是力薦Ivy成為第八位人選。Wing又為每位COLLAR成員的主動性、自我紀律和團隊合作三方面評分，並提出各成員需要改進的地方。人氣王Marf的自我紀律分數最低，只有5分，Wing直指她遲到問題嚴重，需要改善。向來是「吃貨」的Day不負眾望，被Wing評非常為食，自我紀律分數僅較Marf高1分，僅為6分需要減肥。對於隊長Gao，Wing希望她多想想要怎樣做隊長，並且能多站出來表達意見。
Wing獲讚好生養 被要求準時出糧
節目播出後，COLLAR八位成員禮尚往來，對經理人Wing作出評分，Wing亦在IG限時動態上載評分紙，Wing獲讚「善良、溫柔、仁慈、幾靚、高、玩得、肉感、好生養」至於要改善之處，包括：注意駕駛安全、減肥、梳頭、強硬啲、啲衫一樣、對Candy好啲、準時出糧(多啲)，非常搞笑。