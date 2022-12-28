爆頭刀劈乜都有 血腥暴力癲喪版《飄零燕》Mad Heidi上網有得睇

年尾流流，唔係頒獎禮就係《阿凡達》，睇到口淡淡……見到呢套新片，份外醒神。睇過或者知道《飄零燕》係咩嘅，年紀都應該有返咁上下。不過後生嘅都可能見過呢張meme圖。係，就係嚟自《飄零燕》呢套日本卡通，原著係140年前面世嘅故事，講述孤女海迪同爺爺、好友彼德喺瑞士山區生活嘅日子。總之，好純真，好有愛。

惡搞版《飄零燕》面世

到咗2022年，有套惡搞《飄零燕》嘅西片Mad Heidi面世，極之暴力邪惡血腥。故事變成芝士業大亨以不人道手法管治瑞士，包括要殺死所有乳糖不耐症患者！海迪嘅好友彼德因為偷運芝士而被爆頭，令海迪決定變成人間凶器，落山報仇！

血腥得嚟好笑

睇預告就聞到陣陣cult味，大玩各類瑞士icon例如三角朱古力同芝士火鍋，而片中大量殺人場面就以漫畫手法處理，一刀將人劈成兩半，慢動作開槍爆頭，血腥得嚟其實好好笑，甚有塔倫天奴作品《標殺令》嘅味道。

Mad Heidi嘅創作團隊深知，咁嘅故仔同拍法，小眾口味到爆，想搵公司出資完成機會近乎0。於是團隊決定以眾籌方式搵製作費，2017年拍咗個短預告做「片花」，結果反應普通，籌到30萬美金，但只係總數嘅一成。團隊決定用另一個方式籌錢，就係好似買股票咁集資，500蚊美金一股，套戲一旦有錢賺的話就按比例分紅。

呢類細片，以往要睇難過乜，而家好在有網，Mad Heidi將會放喺自家網頁2個月，俾全球觀眾付費欣賞，唔駛join Netflix、Amazon Prime或者Disney＋，有電腦就睇得。香港價錢大約係77蚊，除夕同friend一齊睇應該幾開心，抵返晒。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載