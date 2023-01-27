爛片金草莓獎提名12歲童星入圍 被狠批蝦細路立即撤回兼認錯

是咁的，舊年一套改編驚慄大師史提芬京舊作嘅作品Firestarter，片中女主角12歲童星Ryan Kiera Armstrong（拍戲時只有11歲）入圍金草莓獎最差女主角，同阿姐級嘅Diane Keaton「一較高下」。而金像影帝湯漢斯、最佳男配角Jared Leto就會角逐「爛片影帝」。

早兩日奧斯卡公布提名名單，亦即係話表～～揚爛片嘅金草莓獎亦都有入圍名單。向來呢個獎都係得啖笑，點知今年就焫著全世界。

Firestarter

金草莓獎被批提名童星等於欺凌

但係呢份名單一出立即惹來負評，唔少人認為提名童星等於欺凌，童星出身嘅演員Devon Sawa以及11歲童星Julian Hilliard都開聲批評。而金草莓獎其中一位創辦人John Wilson就喺一片批評聲中發表聲明，認為大會今次呢項提名唔經大腦，決定取消Ryan Kiera Armstrong嘅提名，亦決定今後18歲以下人士唔會獲提名。

Firestarter

金草莓獎舊年已經「瀨過嘢」，大會舊年向布斯韋利士頒發特別大獎，取笑佢拍埋唔少爛片，但後來布斯嘅家人公開布斯韋利士患上失語症，影響到佢嘅表現，大會於是取消呢個獎。

過去都有少年演員獲提名金草莓獎，例如1999年《星球大戰︰魅影危機》演少年亞拿堅嘅Jake Lloyd。當年只有11歲嘅Jake因此被恥笑甚至被欺凌，更間接令佢出現精神健康問題，難怪大會要正視……不過既然有前車可鑑，點解又犯錯呢？

而家最新嘅風向係，有建議認為索性取消金草莓獎，唔……呢個方向都幾貼近近年嘅cancel culture同埋鼓吹無競爭嘅西方風氣呀吓。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載