電子遊戲同名改編真人版劇集《最後生還者》(The Last of Us),剛於周一首播,除了獲影評網爛番茄99%新鮮度之外,據華納兄弟公布的官方數據顯示,該劇首播於美國各地錄得470萬觀眾收看,打破神劇《權力遊戲》(Game of Thrones)於2011年首播的420萬觀眾收看量,以及《高校十八禁》(Euphoria)首播的240萬觀眾收看量。但《生還者》的首播觀看量仍與去年播出的《龍之家族》(House of Dragon,998萬觀看量)有一段距離。