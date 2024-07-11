爭議女團ILLIT 獲日本Tower Records封新人串流排行榜第一 下周五到澳門出席騰訊頒獎禮

備受「灌水」買點擊率、買銷量爭議的韓國女團ILLIT，近日到了日本宣傳，而當地的唱片大行「Tower Records Music」，今日公布ILLIT以新人姿態獲得「2024年上半年新人串流排行榜」第一名。
儘管ILLIT尚未正式在日本出道，但多項指標上卻表現突出，她們的出道專輯《SUPER REAL ME》其中主打歌《Magnetic》，在Oricon每周串流平台排行榜上，創下史上女團最快破億的紀錄。日本Billboard的「串流平台歌曲排行榜」上，她們成為有史以來第三位累積觀看次數超過1億的K-pop藝人。
此外，在Line Music 2024年上半年排行榜中，ILLIT亦躋身前10名，當中包括「十大趨勢排行榜」和「BGM排行榜」兩大項目。而且在韓國當地更誇張，她們一出道而贏得連續多個星期冠軍，並且橫掃排行榜冠軍位置。
對於Tower Records傳來的好成績，ILLIT表達了她們的感受：「從出道以來，我們每天都意識到，有很多人聽ILLIT的歌曲，我們感到很高興，並會繼續努力，讓更多人認識和喜愛。」日本宣傳完畢後，ILLIT將於本月19日，到澳門銀河綜藝館舉行的《第五屆騰訊音樂娛樂盛典》，首次與大中華區fans見面。