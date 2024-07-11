爭議女團ILLIT 獲日本Tower Records封新人串流排行榜第一 下周五到澳門出席騰訊頒獎禮

備受「灌水」買點擊率、買銷量爭議的韓國女團ILLIT，近日到了日本宣傳，而當地的唱片大行「Tower Records Music」，今日公布ILLIT以新人姿態獲得「2024年上半年新人串流排行榜」第一名。

儘管ILLIT尚未正式在日本出道，但多項指標上卻表現突出，她們的出道專輯《SUPER REAL ME》其中主打歌《Magnetic》，在Oricon每周串流平台排行榜上，創下史上女團最快破億的紀錄。日本Billboard的「串流平台歌曲排行榜」上，她們成為有史以來第三位累積觀看次數超過1億的K-pop藝人。