爭銀行錢 肥媽上內地酒店大堂兜生意 半年後賺夠一袋人仔

早排開完個唱嘅肥媽(Maria Cordero)，曾經透露幾年前投資失利輸咗5000萬，令佢唔再敢亂嗌退休。唔見半億，其他人可能已經頂唔順，但係出名硬淨嘅肥媽依然神采飛揚，可能因為佢一早有經驗。

肥媽早前提到，過去試過因為被家人呃而要向銀行借錢，淨係還利息都每個月2萬幾蚊，多年前嚟講絕對係大數目。因為上有高堂下有仔女，肥媽即使壓力爆煲都唔敢同家人傾訴，咁可以點？佢話當時打開電話簿，打咗個電話俾認識多年嘅朋友Fanny傾訴。肥媽話Fanny做生意好叻，但唔似會借錢俾人，點知對方聽完肥媽呻之後，居然肯借二三十萬應急。

殊不知，肥媽居然鬧返Fanny轉頭，仲話「你千祈唔好借俾我，借錢即係睇唔起我！我打俾你只係想講出嚟咋」。而原來肥媽打俾Fanny嘅原因好有趣，「因為你係我電話簿入面最唔重要嘅朋友」！

8000蚊演出費照殺

鏡頭一轉，肥媽話佢之後帶晒登台衫，上深圳某大酒店租間房，然後著到靚靚兼化晒妝，喺大堂行來行去……唔，你懂得。又真係有個老闆同肥媽打招呼，仲話想搵佢好耐，不過唔係有咁多錢……

係講緊登台。

肥媽自爆當時本來出show價3萬8，但因為等錢使，對方出價8000照殺，仲一唱就2場。之後有唔少老闆開始搵上門，肥媽歌酬收現金，用阿仔個網球拍袋裝錢穿州過省，因為信唔過地下錢莊。唱足半年，肥媽拎住個相當重嘅網球拍袋返香港，裡面有50萬人仔。經此一役，佢更加相信天無絕人之路。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉