爸爸專訪｜谷祖琳演產子場面太入戲 劉青雲：真係擔心佢生咗個仔出嚟

由翁子光執導、劉青雲夥拍谷祖琳的新片《爸爸》，改編自2010年發生於荃灣享和街的「15歲思覺失調少年弒母殺妹」案件，劉青雲飾演慘劇中的爸爸「永年」，影帝級演技令觀眾嘆為觀止，兩位主角接受《am730》專訪時分享拍攝趣事，更大爆谷祖琳上演產子場面時因太過投入，痛苦表情令劉青雲擔心至腳軟見暈。 第四度合作 原來谷祖琳已第四度夥拍劉青雲，是她從影以來合作最多的男演員，問到青雲得知跟谷祖琳合演夫妻時，他當刻反應是感到很放心，指導演選角非常適合，並表示：「合作完之後，我會覺得是如我所料，她很適合演這個角色，我覺得她演了很多場戲，是達到了一個很好的演出，就是你不覺得她在演戲，我一直覺得最好的演出就是當你看完之後，不會分析她是甚麼層次，她真的是做好了一個角色，就是那個老婆、那個媽媽，看來好像很簡單，但是很實在！」谷祖琳則指今次跟青雲合作是最距離一次，大讚他的演技很有威力，埋位前整尊佛的模樣，當一開始拍攝時即核爆般狀態，令人招架不住。

被唱K考起 劉青雲在片中有不少催淚場面，演內心戲駕輕就熟，問到唱K一幕是否充滿難度時，他答道：「是的，我不懂唱歌，我都想練下。」谷祖琳表示優先場上映後，不少觀眾很喜歡唱K一幕，大讚兩人真情演繹十分動人。青雲為《爸爸》挑戰裸露場面，在戲中與谷祖琳有大膽床上戲，他更有背部全裸鏡頭，談到最難忘場面，劉青雲想了一會答：「就是陪她生仔那場戲，她演的方法真的很好，我從沒進過產房，其實我很明白她的方式，但又防她真的不舒服，我真的擔心，如果拍戲拍到真的生了孩子出來怎辦。」旁邊的谷祖琳笑言：「我知道他真的有這樣想過。」劉青雲續說：「大家都覺得是否太誇張，其實不是誇張，真的有幾秒，看到她真的打算打999。」谷祖琳爆料指劉青雲拍完該場戲後既頭暈又腳軟，亦稱：「因為他在片場很在狀態，就算不是拍這套戲，他拍其他電影時都很少坐低，經常站着，那一場戲完了他真的坐了很久，然後他說覺得頭暈。」該場生仔場面花了頗長時間拍攝，但只剪了部份片段在上映版本內，原來埋位時亦發生小插曲，谷祖琳笑說：「他好像想分散我注意力，因為當時我真的很痛，他說有人都是今天生仔，然後我說她生關你事嗎？」青雲被鬧完之後即向谷祖琳耍冧。

睇好蘇文濤 青雲在片中的情緒甚考功力，每個場口更拍了兩、三個版本給導演選擇。電影改編自真人真事，青雲要揣摩爸爸的複雜心情，他坦言是很難理解，惟有在拍攝期間熟讀劇本並慢慢感受出來。拍罷《爸爸》，劉青雲對釋懷更有重新領悟，他認為這個世界上很多事情也是無法解決，完成這部電影，更令他感受到時間是很無情，而且毫無同情心：「即管你是快樂與不快樂，時間都過得很快，不會因為你很悲慘、好可憐，會稍為停留給你喘息幾秒，我不知道這樣是否幫了你，它不停下來可能是一件好事。」18歲新演員蘇文濤在片中飾演弒母少年，兩人均大讚他演得出色，劉青雲覺得蘇文濤的角色是全片中最難掌握，並稱：「不要說沒有演戲經驗，生活經驗都不是很多，他可以處理到角色。」拍攝現場有演戲導師在旁引導蘇文濤，谷祖琳謂：「其實兒子當在庭上敘述件事，那些小動作，用手指去抓鐵欄，這些部份我很喜歡，這些不是說你講就可以做得到，他真的要好在那個狀態。」認為除了導演最大功勞外，還要靠演員自己本身資質。 谷祖琳在電影中操得一口流利客家話對白，原來她從來未接觸過客家話，因為導演是客家人，找來翁導的表姐，花了三天時間立即速成。《爸爸》早前入圍東京國際電影節，翁子光當時聯同谷祖琳、蘇文濤赴日見當地影迷，谷祖琳提起此行自言相當難忘，讚嘆翁子光的電影能夠超越語言界限，令到日本影迷感動落淚，完場後又排隊要求簽名及合照，感到相當光榮，盼自己在演戲方面，亦要成為在電影界有成就的一份子。