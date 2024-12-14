爸爸票房破千萬｜谷祖琳指魚尾紋成就解鎖 感激片中角色：曾為了隱藏索性不笑

由劉青雲和谷祖琳合演、翁子光執導的電影《爸爸》，以2010年「荃灣享和街弒母殺妹案」作為故事藍本，電影自上映以來贏得不少口碑，更入圍東京電影節競賽單元。昨天（13日），《爸爸》官方社交平台更報喜票房已突破1000萬大關 。

《爸爸》12月5日開畫，電影上演短短一星期多，票房已突破1000萬，《爸爸》的官方社交平台發文表示︰「多謝各位觀眾過去一星期親身到戲院入場欣賞，好開心終於可以同大家宣佈：《爸爸》票房已經突破1000萬喇！數字背後代表嘅係大家好多好多嘅支持，約定各位，跟住落嚟我哋繼續戲院見，入場好好感受《爸爸》呢部結聚全個團隊一千萬分真摯熱誠嘅電影！」導演翁子光亦轉發帖文表示：「想哭。一周剛過，票房達到1000萬。」 而谷祖琳亦感性發文，坦言在電影中飾演「金燕」這個角色，令她不再介意自己笑起來時有魚尾紋，她寫道：「金燕妳好，今朝醒來的時候很掛念妳的笑容，妳就像所有媽媽一樣，對着子女，丈夫都會不經意地展現純粹愛的笑容。告訴妳關於我的一件傻事，我曾經很介意自己笑起來時有魚尾紋，為了隱藏她，我總是『𠵈』起個咀笑，甚至索性不笑，但當我看見你的笑容時，我明白到心裏的美才是最寶貴的，多謝妳讓我看見了。」她續指自己我曾經處身黑喑中祈求光明，但金燕把她變成是一道光，照耀着所愛的人。