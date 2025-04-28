爸爸｜劉青雲爆郭藹明好早瞓 谷祖琳開心同蘇文濤「一家人」拎獎

《爸爸》在「第43屆香港電影金像獎」包辦3個演員獎項，分別是「最佳男主角」、「最佳女配角」及「最佳新演員」。劉青雲、谷祖琳及蘇文濤等出席慶功宴時表示非常開心，青雲大讚「囝囝」初次拍戲便有好成績，而谷祖琳付出不少，「大家都知佢有兩位千金，佢拍戲付出好大，可以掉低所有嘢去投入角色。」

問到郭藹明會否等他回家慶祝，青雲斬釘截鐵說︰「唔會！瞓咗啦，依家幾點呀，大佬！哈哈！佢有WhatsApp我，叫我飲多啲水，佢知我做嘢唔係好飲水，尤其是頒獎禮，費事飲完水又要去廁所。」