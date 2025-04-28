爸爸｜劉青雲爆郭藹明好早瞓 谷祖琳開心同蘇文濤「一家人」拎獎

《爸爸》在「第43屆香港電影金像獎」包辦3個演員獎項，分別是「最佳男主角」、「最佳女配角」及「最佳新演員」。劉青雲、谷祖琳及蘇文濤等出席慶功宴時表示非常開心，青雲大讚「囝囝」初次拍戲便有好成績，而谷祖琳付出不少，「大家都知佢有兩位千金，佢拍戲付出好大，可以掉低所有嘢去投入角色。」
問到郭藹明會否等他回家慶祝，青雲斬釘截鐵說︰「唔會！瞓咗啦，依家幾點呀，大佬！哈哈！佢有WhatsApp我，叫我飲多啲水，佢知我做嘢唔係好飲水，尤其是頒獎禮，費事飲完水又要去廁所。」
谷祖琳蘇文濤開心全家有獎拎
蘇文濤表示當見到青雲拎獎時，大叫起來，很開心「一家人」都有獎拎，對於自己獲獎，坦言很夢幻，他稱自己事前有幻想過，但台上的感謝辭是即場想出來。問到真正的家人會如何獎勵自己，他表示仍未收到家人表示。谷祖琳表示很開心「一家人」有獎拎，自己都很開心，也替青雲及蘇文濤高興，坦言三人一齊獲獎的意義更大。問到如何慶祝，蘇文濤說︰「應該今晚慶祝完就冇啦！」谷祖琳說︰「可以叫『爸爸』請食飯！」
真‧家人見證拎女配
谷祖琳表示因為獲獎之後，又要拍照及做訪問，所以暫時未有時間跟老公、女兒及家人好好分享獎座，只是很快影了張合照。她透露老公、女兒及父母均有到場見證，笑謂「今晚好特別，好多屋企嘢。」提到她在較早時間表示會瘋狂飲酒，她即謂只會飲少少，只是好好放鬆一下，而且翌日還要跟蘇文濤及導演要飛去烏甸尼宣傳。