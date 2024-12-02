爸爸｜翁子光貓貓交足戲出席首映唔扭計 楊偉倫認教壞劉青雲個仔

由劉青雲、谷祖琳主演的《爸爸》今日舉行首映禮，二人再次與劇中的子女再見面，他們表示再次見面的時候感覺有些陌生，特別是扮演囡囡的女演員熊諾頤，感覺對方長大了不少。導演翁子光更帶同愛貓出席活動，瞬間搶晒眾人焦點。

在《爸爸》扮演劉青雲囝囝的蘇文濤與導演翁子光及楊偉倫接受訪問，楊偉倫稱在戲中負責「照顧」蘇文濤，並會教壞對方，他大讚蘇文濤是非常乖仔，「佢拍嘅時候，仲要測驗，佢仲要應付到，之後仲話OK！」蘇文濤聞言表示其實並不OK，「唔係好得！」問到父母對他拍戲有沒有甚麼感受，他表示父母有去看《爸爸》，沒有規限他演戲。

導演翁子光表示知道蘇文濤父母對囝囝是否繼績演出都各有想法，但知道蘇文濤在學校有參與演出，自己就希望他先完成學業，如果在劇社演出可以當磨練。提到劉青雲爆兩名仔女會爆肚演出，翁子光笑青雲會先看一對仔女的演出，再決定如何演，「劉先生都好縱容佢哋爆肚，仔女都好跳皮，但一家人都好溫馨。」