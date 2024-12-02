爸爸｜與谷祖琳驚訝囡囡大得快 劉青雲唔敢奢望票房過億

由劉青雲、谷祖琳主演的《爸爸》今日舉行首映禮，二人再次與劇中的子女再見面，他們表示再次見面的時候感覺有些陌生，特別是扮演囡囡的女演員熊諾頤，感覺對方長大了不少，青雲表示拍攝時仍可以抱起對方，如今對方已經是少女，見到他會怕羞，谷祖琳坦言發現囡囡再長高，而囝囝蘇文濤就因為拍戲時已經十六、七歲，所以變化不像囡囡大。

見到一對仔女 老淚縱橫

青雲被問到是否因為拍這部戲令他父愛大爆發，他直認很喜歡他們，見到他們長大不少，有老淚縱橫的感覺，而且他們的行為令他感覺很窩心。問到會否跟對方上契，他笑言還是做朋友已經足夠。他又提到戲中兩兄妹拍攝時發揮很好，有些對白更是他們現場夾出來。

開心 《破．地獄》過億票房

提到青雲的表現獲不少觀眾大讚，認為他有望再封影帝，他表示自己沒有想太多，也沒有衡量自己的表現，相信是支持港產片的朋友給予他正面鼓勵。問到他有沒有看《破．地獄》，青雲表示會稍後入場支持，對於《爸爸》能否挑戰億元票房，他認為《爸爸》的片種有別一般電影，自己不敢奢望會過億票房，但很開心在這個時勢能有一部港產片衝破過億票房，「我哋好需要呢啲刺激，拍部好電影，令觀眾對港產片有番信心。」