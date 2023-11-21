爺孫戀｜李龍基73歲做老豆？ 細36歲未婚妻Chris發文︰無語！

縱橫歌壇及電視圈多年的「酒廊王子」李龍基現年73歲，與年輕36歲的未婚妻Chris（王青霞）表現恩愛，更打算於今年底結婚。早前Chris於社交平台post出名牌愛馬仕嘅玩具木馬，旋即惹來網民討論，有人話係咪買定玩具俾小朋友……咁咪即係喜上加喜？
劉馬車留言贈李龍基未婚妻
李龍基未婚妻Chris隨後再於IG POST上一張小狗敷面膜好chill嘅相，內文就話「無語！反正腦洞大開的無藥可救」，係咪回應大肚傳聞？而向來「惹火」的劉馬車就留言話「有咗bb恭喜，但李龍基做得你爸爸」。Chris就回應謂「根本沒有這回事，造謠者的假新聞害人不淺」。
73歲嘅李龍基同36歲的Chris 20年前已經相識，二人拍拖一段時間，外界甚至基哥朋友們都稱Chris做基嫂，但二人仍未拉埋天窗。或者因為年齡有差距，Chris曾有唔少負面報導，指佢曾經做「小姐」，而Chris自稱就讀多間著名大學亦引人注意﹐李龍基都一一代另一半反駁。李龍基之前有過兩段婚姻，有一子兩女。Chris年輕貌美，基哥仍然十分信任愛人，甚至有傳將名下7個物業轉俾Chris。李龍基話自己注重養生，強調「有心有力」。2020年初，有傳Chris 不幸小產，李龍基未有正面回應，只係多謝傳媒關心。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈