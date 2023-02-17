爺孫戀｜72歲李龍基與36歲女友拉埋天窗 7個物業全歸Chris名下

被稱為TVB「御用皇帝」嘅72歲李龍基，與相差36年嘅女友Chris Wong展開「爺孫戀」，唔經唔覺二人已經拍拖4年，女友經常與李龍基出雙入對，更不時上載二人與朋友合照到社交網站，非常甜蜜。近日李龍基接受傳媒訪問，期間表示計劃於今年內與Chris拉埋天窗。

7個物業全歸Chris名下

近日李龍基接受傳媒訪問，期間表示與女友Chris仲未結婚，打算於今年內低調結婚及唔打算擺酒，原因係Chris未想公開婚訊，所以李龍基就話結婚會問准女方家長意見，至於禮金及日子方面就要北上見咗家長先決定。佢哋嘅年紀相差36年，所以唔少人都會好奇佢哋會唔會出現代溝，而李龍基就表示佢哋唔單止冇代溝，性生活仲非常協調。

李龍基係圈中嘅隱形富豪，有傳佢喺中港兩地一共有7個物業，佢曾經講過怕自己先走一步，所以將名下7個物業全歸Chris名下，等佢可以有保障及生活無憂，真係非常豪氣！

72歲李龍基&36歲女友Chris Wong

chrisart1017 IG

72歲李龍基&36歲女友Chris Wong

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72歲李龍基&36歲女友Chris Wong

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72歲李龍基&36歲女友Chris Wong

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原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載