爾冬陞有接班人心水 希望金像獎班底年輕化

「第43屆香港電影金像獎」頒獎典禮將於明天(27日)在文化中心舉行，金像獎董事局主席爾冬陞昨日（25日）聯同一眾董事及何啟華、魏浚笙等頒獎嘉賓一同出席入台拜神儀式。

問到今年的嘉賓的誰，他就表示到時才揭曉。他又表示由上年10月到現在，有超過千幾人有份籌劃金像獎，今年有不少新晉導演幫忙。提到今年復頒「最佳衣著獎」，爾冬陞認為得獎的應該是女明星，因為男明星的打扮都是西裝及禮服，而且紅地毯的焦點都是放在女明星身上多些。

希望班底稍為年輕化 談及爾冬陞卸任後誰當接班人，他表示自己有一定的接班人心水，「我自己唔會揼低個爛攤子就走咗去，但唔可能係無了期嘅事。呢幾年參加金像獎嘅台前幕後，我都唔識，我想將整個班底稍為年輕化。如果我無唔可以為金像獎帶嚟好大嘅突破，可能係時候交俾年輕一輩去做。」他稱所謂年青化都是指40歲以上，像自己做導演會會長只係四十出頭，所以大家不用當他們是細路。

終身成就獎雙得主 今屆終身成就獎罕有頒予兩個人，得主是徐克導演及施南生女士。 爾冬陞說︰「我哋終身成就獎由委員會嘅資深業內人士提名，再由董事局去商量。修哥（胡楓）攞嗰年講話『序有應得』嘛，我哋要考慮年紀、資歷，呢個唔係老人牌獎項。講返胡楓先生嘅人品喺行內係我哋嘅典範，佢做到嘅嘢對電影圈有影響。施小姐多年推廣電影去國際市場，徐克喺視覺上一直都有突破，金像獎董事局一致同意頒俾佢哋。」