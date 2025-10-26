爾冬陞認金像獎面臨贊助減少問題 拒移師澳門或深圳舉行

由資深導演帶領新導演的「薪火相傳」計劃，最新作品《第四幕》，監製爾冬陞、導演及編劇王德健昨日(25日)率領馮德倫、袁澧林、周秀娜、胡杏兒、楊偉倫、伍詠詩等在演藝學院舉行的開鏡拜神儀式。 爾冬陞提到演藝學院的舞台平時租都未必租到，今次邀請很多學系同學參與，包括戲劇、舞蹈、配樂，讓同學知道整個工業的運作。他表示今次執導的新導演王德健，自19歲已開始跟他拍攝《三少爺的劍》、《我是路人甲》等，亦曾在北京幫徐克拍攝《射鵰英雄傳》，「佢啲電影特技及3D技術純熟，叻過我。」

談起電影的市道寄望，他笑言要問蘇民峰才知道。他稱去年到北京跟一些投資方接洽，了解到經濟問題，可給予的投資額減少。他又指全球觀眾減少，「依家太多免費娛樂，手機係咁碌都好多嘢睇，好多都睇唔晒，網絡、串流等，係好多方面影響。」 他指去年有46部電影讓選民投票，相信今年也會有超過40部電影可以供選民投票，如果電影減少，也不影響競爭力。他表示過去一直都有向政府申請資助，因為是公帑的，坦言現時政府財赤，自己跟董事局商量過，在這樣的經濟環境下，又片數不多，還要花這麼多公帑舉行，一定會有人有異議。他直言︰「今屆係最難搵贊助，我哋就要縮細一啲去搞。」

爾冬陞坦言儘管文化中心不收錢，但製作、人工、獎項全都要錢，他稱每個獎項都是過萬元一個，每年都要花8位數字才可以舉辦到，花費最多的是紅地毯，單是該部份只給200萬是搞不到。如規模要縮少，如場地改去酒店舉行，繼而令入場人數便要減少，行家可以收到的門票亦會減少，明白此舉會有些人不開心，他希望業界要了解如果真的資金不足。 問到會否考慮盛事基金申請，爾冬陞表示不附合資格，因為條件是要吸引旅客從外國來香港，帶動遊旅才可以。