牛仔返嚟喇｜首齣《牛仔》動畫短片搬上大銀幕 6.75分鐘濃縮數十年香港情懷

成長於70年代香港的資深出版人金成，是《牛仔》四格漫畫忠實粉絲，經過多年構思、籌劃及創作，首齣「牛仔」動畫短片《牛仔返嚟喇！》終於搬上大銀幕，並破天荒與勇奪奧斯卡及金球獎最佳動畫的《貓貓的奇幻漂流》聯乘上映，4月4日起於百老匯院線和大家見面，日前已舉行首映禮，獲谷德昭、楊天命、盧覓雪等圈中人到場支持。

由已故香港著名漫畫家王司馬創作、膾炙人口的《牛仔》四格漫畫系列，以「牛仔」與爸爸媽媽生活點滴之間的愛與關懷為主題，情感真摯樸實，陪伴着不少香港人成長，是香港人的集體回憶。50年後的今天，由牛仔一家三口展現簡樸純粹的親子情，仍然歷久常新。

全長6.75分鐘的《牛仔返嚟喇！》動畫短片，由金成親自擔任監製及編劇，聯同何歴導演，並匯聚多位動畫界、漫畫界及電影界精英製作而成，除了屢獲殊榮的動畫導演何歷，還有擔任美術總監及角色設計的「香港獨立漫畫之父」利志達，以及三奪香港電影金像奬最佳電影原創歌曲的電影配樂大師戴偉等，攜手打造百份百香港製作全港首齣「牛仔」動畫短片《牛仔返嚟喇！》，除向王司馬致敬外，也謝謝所有為香港發過光發過熱的香港人，當中可以見到不少香港傳奇人物，包括徐小鳳、沈殿霞、洪金寶、林子祥、MIRROR、梅艷芳、《春光乍洩》中的張國榮與梁朝偉，還有Mark哥、曾灶財等等，用幾分鐘來回顧香港幾十年的難忘時光！

故事大綱

牛仔竟然因為一包雞蛋仔，踏上了一趟奇妙的旅程！原本身在八十年代舊香港的他，穿越時空來到2025年的今日。四十年來香港電影、廣東歌、流行文化等大放異彩；見證香港起起跌跌，兩次疫症來襲；從電車、纜車到地鐵；從啟德到赤鱲角機場；從康樂大廈、中銀大廈到 ifc，牛仔乘搭電車，在動畫中遊歷香港近代的變遷，更乘坐纜車登上太平山頂，化身太空船探索月球。

疫症爆發，神秘的機械人護送戴着口罩的牛仔到達月球，降落時剛巧踫撞到正在城牆與仙子對峙的武士，因為牛仔誤打誤撞，武士因此終於吻了仙子，兩人和好如初。仙子看見戴着口罩的牛仔，一揮神仙棒，把疫症消滅，同時為牛仔換上一雙波鞋，用筋斗雲把牛仔瞬間送返電車。

牛仔還遇上各式各樣的香港傳奇人物、香港精英運動員、香江三大才子等等數之不盡的風雲人物。唯一不變的是，牛仔依然是那個留着湯碗頭、天真活潑聰慧的八歲小學生，他會歡天喜地和喜愛的歌星樂隊跳跳舞、唱唱歌，也會想成為有型有款的 Mark 哥，更會夢想與機械人揸飛機衝上月球......歲月轉變，但依然充滿童真、溫馨與歡笑。