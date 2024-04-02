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娛樂
2024-04-02 10:00:00

牛雜妹宣布父親粉麵店下周結業 曾拖欠2年租金被告上法庭

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牛雜妹家人經營的粉麵店將於4月8日結業。

「全港店舖結業關注組」因為香港出現的執笠潮而成為人氣群組，昨日群組有人貼出「牛雜妹」李亦父母的粉麵店結業消息，儘管是愚人節，不少人沒有以為帖文是講笑，就連牛雜妹亦確認店舖將營業至下周一(8日)便會結業。

「全港店舖結業關注組」貼出有關帖文。

李亦喬在其社交平台寫道︰「我不再是『牛雜妹』了。我們將會在202448日最後一日營業。20年前，我多了一個身份，9年前，因為這個身份，我投身了我夢寐的行業，如今的我，時而快樂、時而迷惘，回首過往，還是感恩。202441日是愚人節，但這一個不是玩笑，只是希望用輕鬆一點的心情告訴大家，我的這一個『家』要休息了，我『牛雜妹』的身份，要退役了。『牛雜爸』跟『牛雜媽』要退休享受人生了。還有一個星期的時光，如果大家有空，歡迎去作最後的支持，探望一下我的爸媽。希望將來，還能有機會，為大家帶來一個『聚腳點』。」

曾有不少藝人因為牛雜妹而到元朗支持。

李亦喬於2015年以原名李美琪參選香港小姐，16強止步，她於16年報名參加ViuTV的《美選D.n.A》，落敗之後仍不時活躍於娛樂圈，曾在多部劇集客串，但發展一般。其父母經營的粉麵店在疫情期間生意暴跌，當時她說︰「舖頭全盛時期可以坐滿十一枱客，外面再加六、七張枱！但而家多數時間都『拍烏蠅』，少咗八、九成生意！

雖然她多次表示業主非常好人，減租和他們共度時艱，惟2020年底業主入稟追討他們拖欠2年的租金，共達6位數字。牛雜妹當時稱希望可以順利解決，之後店舖繼續經營，但最後都是難逃結業命運。

 

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