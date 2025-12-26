特務肥姜再合體出新歌《獅虎流》 肥仔MV化身「ERROR流忍者」孖姜濤Chok玩忍者刀

繼2021年推出《特務肥姜2.0》後，睽違4年， ERROR的Fatboy與姜濤終於再度合體，推出第二首師徒合唱歌《獅虎流》，Fatboy說：「我跟姜濤相隔數年終於再度合體，今次秉承『特務』系列的特色打造《獅虎流》，曲風蠻有趣！」姜濤續說：「而且是我們師傅最擅長的唱跳，但風格跟上首合唱歌不一樣，希望大家多加留意！」Fatboy分享今次邀請姜濤合作的原因：「一來我們喜歡玩在一塊；二來是觀眾或各自的fans覺得我們的互動充滿化學作用，所以自從推出《特務肥姜 2.0》後，便經常有人問我何時再跟姜濤合作新歌。老實說，莫說要推出合唱歌，我們連一起表演的機會也不多，大家也知道要邀請我們一起表演的話，索價不菲，完全明白大家的預算所限，哈哈！」

選擇忍者風格 除了數口精外，Fatboy對音樂同樣有堅持，新歌《獅虎流》找來Y.Siu作曲、T-Rexx填詞、Edward Chan任監製，每一粒音符均是「由零開始」創作，慢慢建構成符合自己心水的曲風！Fatboy說：「這首歌不是從現有的Demo中挑選，而是我花盡心思找出很多作品給幕後團隊參考，甚至哼給他們聽，從而去打造我想要的曲風，最後才衍生出《獅虎流》這首曲。歌詞中則帶有搞笑及口語化部份；舞蹈亦發揮了一些無厘頭創意，例如加插了恍如肩周炎一樣的舞步，相當有趣！」作為《獅虎流》的「生父」，Fatboy當然要解釋一下歌名含意：「師傅當然是形容我跟姜濤的關係，但今次是獅子的獅，以及老虎的虎，寓意我們兩師徒就像娛樂圈的兩頭猛獸，哈哈！我有想過歌曲直接叫《獅•虎》，好像頗有型，但又想承襲《特務肥姜》的風格，於是選擇了忍者風格，而忍者一定隸屬於某個流派，所以索性取名《獅虎流》！」

大耍忍者刀 既然以忍者做主題，MV中當然不乏大耍忍者刀的場口，以「ERROR流忍者」造型上陣的師傅Fatboy，與身穿型爆皮褸的「姜徒」，由專人指導下學習刀法，有板有眼；期間「百厭姜」更瘋狂上線，笑不攏嘴地把玩忍者刀，十足十大細路！跳舞時，兩師徒時而Chok到盡頭，時而古靈精怪，舞步與表情完全「神同步」，默契十足！Fatboy說：「之前拍電影也學過用刀，略懂皮毛，但今次MV邀得專家來指導我們如何用刀，希望精益求精，當作聖誕禮物送給大家！」Fatboy與姜濤合唱的新歌《獅虎流》已在各大音樂平台上架。