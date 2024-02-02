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娛樂
2024-02-02 16:30:54

特工亞皆老｜以維港作背景 「超人」亨利卡菲爾原來只係大配角

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森洛維與拜絲黛麗侯活才是《特工亞皆老》的男女主角。

森洛維與拜絲黛麗侯活才是《特工亞皆老》的男女主角。

間諜動作電影《特工亞皆老》(Argylle)，在《皇家特工》系列型爆大導演馬菲域肯(Matthew Vaughn)掌舵下，帶觀眾體驗驚險刺激兼富有幻想力的冒險之旅，電影昨日已在香港開畫。

《特工亞皆老》貌似是由「超人」亨利卡菲爾(Henry Cavill)擔正做主角，查實亨利卡菲爾只是故事內的小說人物「亞皆老 Argylle」，戲份稱不算多，拜絲黛麗侯活(Bryce Dallas Howard)森洛維(Sam Rockwell)才是片中主角。《特工亞皆老》的預告片已出現有香港情節，維港夜景就成為其中一幕的背景舞台，令香港觀眾睇得甚有親切感。

攝製隊在香港拍下維港夜景，並成為其中一幕的背景舞台。

《特工亞皆老》攝製隊在香港拍下維港夜景，並成為其中一幕的背景舞台。

全球有多條亞皆老街

香港片名《特工亞皆老》，不禁令人聯想到貫穿油尖旺的亞皆老街(Argyle Street)。亞皆老街之街名歷史追溯至早期殖民時代，原本名為「旺角道」，建於十九世紀末，連接尖沙咀至旺角地區。亞皆老街早在1900年就已經通車，但命名為亞皆老街卻是在19262月，當時以19世紀末一艘往來印度與南中國的商船「亞皆老號」命名，而亞皆老ArgyleArgyll的舊有拼寫。

另外，除了香港有亞皆老街外，其實在蘇格蘭西部、馬來西亞和檳城都有各自的Argyll Road。據說蘇格蘭之所以以此命名，是因為Argyle的意思是指蘇格蘭人與愛爾蘭人之間的邊界。

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《特工亞皆老》已在香港上映。

《特工亞皆老》已在香港上映。

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