特工亞皆老｜以維港作背景 「超人」亨利卡菲爾原來只係大配角

間諜動作電影《特工亞皆老》(Argylle)，在《皇家特工》系列型爆大導演馬菲域肯(Matthew Vaughn)掌舵下，帶觀眾體驗驚險刺激兼富有幻想力的冒險之旅，電影昨日已在香港開畫。
《特工亞皆老》貌似是由「超人」亨利卡菲爾(Henry Cavill)擔正做主角，查實亨利卡菲爾只是故事內的小說人物「亞皆老 Argylle」，戲份稱不算多，拜絲黛麗侯活(Bryce Dallas Howard)與森洛維(Sam Rockwell)才是片中主角。《特工亞皆老》的預告片已出現有香港情節，維港夜景就成為其中一幕的背景舞台，令香港觀眾睇得甚有親切感。
全球有多條亞皆老街
香港片名《特工亞皆老》，不禁令人聯想到貫穿油尖旺的亞皆老街(Argyle Street)。亞皆老街之街名歷史追溯至早期殖民時代，原本名為「旺角道」，建於十九世紀末，連接尖沙咀至旺角地區。亞皆老街早在1900年就已經通車，但命名為亞皆老街卻是在1926年2月，當時以19世紀末一艘往來印度與南中國的商船「亞皆老號」命名，而亞皆老Argyle是Argyll的舊有拼寫。
另外，除了香港有亞皆老街外，其實在蘇格蘭西部、馬來西亞和檳城都有各自的Argyll Road。據說蘇格蘭之所以以此命名，是因為Argyle的意思是指蘇格蘭人與愛爾蘭人之間的邊界。