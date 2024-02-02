特工亞皆老｜以維港作背景 「超人」亨利卡菲爾原來只係大配角

間諜動作電影《特工亞皆老》(Argylle)，在《皇家特工》系列型爆大導演馬菲域肯(Matthew Vaughn)掌舵下，帶觀眾體驗驚險刺激兼富有幻想力的冒險之旅，電影昨日已在香港開畫。

《特工亞皆老》貌似是由「超人」亨利卡菲爾(Henry Cavill)擔正做主角，查實亨利卡菲爾只是故事內的小說人物「亞皆老 Argylle」，戲份稱不算多，拜絲黛麗侯活(Bryce Dallas Howard)與森洛維(Sam Rockwell)才是片中主角。《特工亞皆老》的預告片已出現有香港情節，維港夜景就成為其中一幕的背景舞台，令香港觀眾睇得甚有親切感。