特技狂人｜港版真特技狂人先睹為快 錢嘉樂觀賞後逐一解構

對於堅持真人上陣出演，錢嘉樂說：「荷李活嘅CG同埋AI都好先進，點解佢哋仲咁堅持用真人來做？觀眾入場後可以深深感受到特技人嘅付出、特技人嘅努力！」電影中特技人除咗動作，還有一條浪漫線，戲中男主角（Ryan Gosling）一開場跟女導演（Emily Blunt）條愛情線令他大呼深刻，他表示：「一路拍攝，一路講緊啲好浪漫嘅情話，好得意！」至於該片拍攝的飛車場面打破翻車紀錄，錢嘉樂：「之前睇過另一套荷李活大作，戲中佢哋翻車七周已經覺得嘆為觀止，諗唔到幾年後係《特技狂人》製作入邊破埋呢個世界紀錄！好興奮，特別我鍾意飛車呀嘛！」錢嘉樂續說：「之前我哋有小黑哥（柯受良）飛越黃河，今次戲係入邊有飛越大峽谷；引證咗全世界嘅特技人都一樣有不死嘅精神！喺宜家呢個世界，有咁犀利嘅AI特技，但電影都尊重我哋特技人真實演出！希望全世界嘅觀眾都鍾意呢個片種！亦都希望多啲投資者而我哋特技人呢個題目拍多啲動作片！」