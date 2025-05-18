特朗普再開炮：Taylor Swift俾我鬧完開始唔紅

美國總統特朗普，近日再度向樂壇天后Taylor Swift發炮，似乎對她在2024年美國總統大選中，公開支持賀錦麗(Kamala Harris)的決定，依然懷恨在心。
上周五晚(16日)，特朗普在其Truth Social平台上，發表了一則矚目的帖子，他寫道：「有人注意到嗎，在我說了『我討厭Taylor Swift』之後，她就不再那麼紅了？(Has anyone noticed that, since I said ‘I HATE TAYLOR SWIFT,’ she’s no longer ‘HOT?')」
早在2024年9月，Taylor Swift就公開批評特朗普，指責他在競選活動中，使用人工智慧生成其圖像，這可把特朗普惹火，他隨即在社交媒體上反擊，「我從來都不喜歡Taylor Swift，她將在市場上付出代價。」
不少fans和民眾對兩人的罵戰表示關注，因為Taylor Swift向來熱衷為文化與政治發聲，她的支持對任何議題都不容小覷。特朗普的帖子，無疑在打壓她的影響力。不過無論特朗普怎說，Taylor Swift的音樂，仍然在全球範圍內引發著共鳴，她的支持者不會輕易被這種負面言論所影響。