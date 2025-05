特朗普再開炮：Taylor Swift俾我鬧完開始唔紅

美國總統特朗普,近日再度向樂壇天后Taylor Swift發炮,似乎對她在2024年美國總統大選中,公開支持賀錦麗(Kamala Harris)的決定,依然懷恨在心。

上周五晚(16日),特朗普在其Truth Social平台上,發表了一則矚目的帖子,他寫道:「有人注意到嗎,在我說了『我討厭Taylor Swift』之後,她就不再那麼紅了?(Has anyone noticed that, since I said ‘I HATE TAYLOR SWIFT,’ she’s no longer ‘HOT?')」