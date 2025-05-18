特朗普再開炮：Taylor Swift俾我鬧完開始唔紅

美國總統特朗普，近日再度向樂壇天后Taylor Swift發炮，似乎對她在2024年美國總統大選中，公開支持賀錦麗(Kamala Harris)的決定，依然懷恨在心。

上周五晚(16日)，特朗普在其Truth Social平台上，發表了一則矚目的帖子，他寫道：「有人注意到嗎，在我說了『我討厭Taylor Swift』之後，她就不再那麼紅了？(Has anyone noticed that, since I said ‘I HATE TAYLOR SWIFT,’ she’s no longer ‘HOT?')」