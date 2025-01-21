熱門搜尋:
緬甸詐騙園區 2025請假攻略 珀岸 GRAND SEASONS 行山路線 新店關注組 網上熱話 農曆新年2025 二手樓 自助餐優惠 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-01-21 16:04:17

特朗普就職︱鄉村歌手Carrie Underwood清唱《America the Beautiful》 賀美總統二度進白宮

分享：
鄉村歌手Carrie Underwood，在特朗普就職典禮上，清唱《America the Beautiful》賀他二度進白宮。

鄉村歌手Carrie Underwood，在特朗普就職典禮上，清唱《America the Beautiful》賀他二度進白宮。

adblk5

 

美國總統特朗普二度掌管美國，剛在國會大廈圓型大廳宣誓就任，成為美國第47任總統。一眾美國社會名流紅星，均獲邀出席本次就職典禮，當中包括演員Jon Voight，Jason Aldean、Billy Ray Cyrus及組合Village People，則在活動上表演。

YouTuber Jake Paul和Logan Paul兩兄弟、MMA拳手Ewan Mcgregor也有出席了典禮。鄉村音樂明星Carrie Underwood，則在典禮上清唱了《America the Beautiful》，歡迎特朗普二度進入白宮。

 

(前排左) Jake Paul、Logan Paul和Ewan Mcgregor，一起出席特朗普的就職典禮。 特朗普就職，獲得不少演藝人支持。 Elon Musk在就職典禮上，表現得異常亢奮。 Village People唱《YMCA》賀特朗普就職。

美國一眾商業巨頭，包括Amazon創始人Jeffrey Bezos、Tesla 的Elon Musk、APPLE CEO Tim Cook，及Facebook CEO Mark Zuckerberg等等，也參加了此次活動，並引發廣泛關注，他們的露面表示支持特朗普的經濟政策，因此參與這一個重要歷史時刻。

adblk6

 

根特朗普在就職演說時表示：「從今天開始，美國將成為一個自由、主權獨立的國家。我們勇敢地站在一起，自豪地生活，大膽地夢想，沒有甚麼能阻止我們。」演講結束後，觀眾報以熱烈掌聲，特朗普的政界同僚和商界支持者，為他鼓掌歡呼，以表支持。

入App免費拎23大商場蛇年利是封

入App免費拎23大商場蛇年利是封

dadblk7 madblk7