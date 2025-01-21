特朗普就職︱鄉村歌手Carrie Underwood清唱《America the Beautiful》 賀美總統二度進白宮

鄉村歌手Carrie Underwood，在特朗普就職典禮上，清唱《America the Beautiful》賀他二度進白宮。

美國總統特朗普二度掌管美國，剛在國會大廈圓型大廳宣誓就任，成為美國第47任總統。一眾美國社會名流紅星，均獲邀出席本次就職典禮，當中包括演員Jon Voight，Jason Aldean、Billy Ray Cyrus及組合Village People，則在活動上表演。 YouTuber Jake Paul和Logan Paul兩兄弟、MMA拳手Ewan Mcgregor也有出席了典禮。鄉村音樂明星Carrie Underwood，則在典禮上清唱了《America the Beautiful》，歡迎特朗普二度進入白宮。

美國一眾商業巨頭，包括Amazon創始人Jeffrey Bezos、Tesla 的Elon Musk、APPLE CEO Tim Cook，及Facebook CEO Mark Zuckerberg等等，也參加了此次活動，並引發廣泛關注，他們的露面表示支持特朗普的經濟政策，因此參與這一個重要歷史時刻。

根特朗普在就職演說時表示：「從今天開始，美國將成為一個自由、主權獨立的國家。我們勇敢地站在一起，自豪地生活，大膽地夢想，沒有甚麼能阻止我們。」演講結束後，觀眾報以熱烈掌聲，特朗普的政界同僚和商界支持者，為他鼓掌歡呼，以表支持。