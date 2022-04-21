特首選舉｜譚詠麟盼李家超磨合中港年青人 倡增建大灣區平台

特首選舉唯一候選人李家超連日來與不同界別人士在網上交流，昨日便與「「體演文出」界選委網上見面，當中包括有汪明荃、黃百鳴、高志森、譚詠麟、莫華倫等在會上表達意見。 譚詠麟指香港過去幾年因為社會運動及疫情令發展離開軌道，希望紀律部隊出身的李家超帶領香港重上軌道。他稱香港始終是「大病初癒」，需要李家超「補一補」，指演藝界不少台前幕後都因為得不到補助而轉行，「睇返轉頭係幾可悲」。他續指香港是以前是東方之珠，是港樂發源地，「好似一個發聲嘅地方，所有資訊都係由香港發出去，我哋點樣再將港樂呢個文化發光發亮係一個重點嚟。」

譚詠麟倡年青人應多回祖國 他認為新一屆政府想中、港兩地年青人磨合，應該給予更多演出平台，帶領香港年青人到大陸見識祖國發展，「因為其實佢哋唔明，就變咗好多疑惑，呢啲疑惑產生咗好多誤會。呢啲誤會一朝一夕唔解決，呢種疑惑係一路會keep喺度。好多時，家成日都講一家人、一家人，點樣一家人啫？我都唔熟你！希望政府俾多啲資源香港年青人入去內地，講多啲大家嘅文化，了解人哋嘅思想。」

黃百鳴促政府支持 戲院 黃百鳴在會上指香港政府一向對電影業冷漠，寧願以54億去補助海洋公園，相反電影業只獲5,050萬資助，又提到六、七十年的殖民地政府規劃「區區有戲院」，至八十年代，聲音指戲院是商業運作，政府不應干預，於是政府自此減少支持戲院業，希望新政府可以多支持戲院，並指戲院在社會擔任重要角色。