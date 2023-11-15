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娛樂
2023-11-15 11:22:28

犬系戀人｜榮登黃Viu全球16地區收視冠軍 車銀優人氣爆燈掀改名潮

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車銀優夥拍朴圭瑛浪漫喜劇《犬系戀人》開播後榮登Viu全球16個地區10月份觀眾人數No.1！

車銀優夥拍朴圭瑛浪漫喜劇《犬系戀人》開播後榮登Viu全球16個地區10月份觀眾人數No.1！

由車銀優、朴圭瑛和李玹雨主演的Viu Original原創浪漫喜劇《犬系戀人》上月開播，不但曾經成為105個國家及地區的播放之首，開播後還榮登Viu全球16個地區10月份觀眾人數No.1

承接上集劇情，高中老師韓海娜（朴圭瑛飾）酒醉後向同事陳書元（車銀優飾）主動獻吻，然而身懷詛咒的她只要和異性接吻，便會在凌晨變成小狗，要是在100天內未能以小狗的身份和同一個對象二次接吻，更會一輩子變成狗狗！為了解開這個咒術，海娜開始主動接近書元，還成功在狗狗的形態下親吻了他，可是詛咒並沒有解除，她方才發現必須在書元清醒時吻他才能破除詛咒，為此她用盡一切方法協助對方克服恐狗症

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《犬系戀人》上月開播後口碑不俗。

《犬系戀人》上月開播後口碑不俗。

「零死角男神」車銀優出道以來紅遍亞洲，最近還憑藉《犬系戀人》再創人氣高峰！早前他獲網民票選為「最想一起度過休假的名人」第一名，更連續兩周蟬聯全球Google搜尋量最高的韓劇演員；最近更有韓國YouTube節目以「名字也有潮流」為題材，談及這股「銀優熱」，內容提到：「有很多人因為電視劇流行，而跟著電影演員或者電視劇俊男美女的名字改名，比如車銀優很紅，起名為銀優的情況也很多！」可見車銀優人氣之高。

近日車銀優接受Viu獨家專訪，談及由《女神降臨》學生角色「升呢」為《犬系戀人》老師的心情：「我覺得很特別也很有意思，書元比之前（飾演的角色）年紀稍微大了一些；而且這部劇集是根據網漫改編，我試著表現得跟原著中的書元更相似，所以我有仔細觀察他是怎樣對待學生！拍攝現場也有很多學生角色，其實我們的年紀差距並不大，但是我卻能夠獲得老師的待遇，真的很有趣。」事實上，車銀優是韓國演藝圈的知名學霸，他也在訪問透露：「（高中時代）八點四十分上課的話，我一般都是八點十分就出門，路程大概八分鐘，再加上一分鐘等𨋢，很早就會到學校。」隨即被拍檔朴圭瑛和李玹雨笑指他擁有數學老師的「基因」！

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「零死角男神」車銀優出道以來紅遍亞洲。 車銀優獲網民票選為「最想一起度過休假的名人」第一名。 有韓國YouTube節目以「名字也有潮流」為題材，談及這股「銀優熱」。
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