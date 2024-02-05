狀王之王｜姚子羚演玲瓏唔怕跟郭藹明比較 拋開偶包放連番「自毁」靚樣

湯文武與林慶事後先後請求宋世傑（王浩信飾）代打官司，林慶因開出高酬金500兩成功請得宋世傑做狀師，玲瓏（姚子羚飾）為此大為氣結。此時另一名狀楊鳴（趙永洪飾）殺出，以幫湯文武為名在公堂上處處與宋世傑對著幹…宋世傑之後就案件展開深入調查，其間竟碰到疑似已變成水鬼的林惠玲，事件相當耐人尋味。

姚子羚的表現突出，將美女包袱全然拋開。由於婚後宋世傑處處留難，玲瓏為保「宋太」之名，不斷要遊走發火、忍氣吞聲及扮嬌嗲之間，其間又因不齒宋世傑為錢打官司，一度嬲至「聲都拆埋」。除了「情緒過山車」，子羚亦喜感大爆發，尤其遭小鳳（王子涵飾）「老點」化超醜妝出巡一幕，更是超瘋狂。

由於玲瓏不知道妝容出事，每當遇到有男子經過即大拋媚眼；自以為靚爆鏡的狀態配以超醜妝容，相當爆笑；此事更成為宋世傑日後反擊楊鳴的重要供詞。雖然子羚在劇中一再「自毁」靚樣，黐完鬚再化醜妝，但仍無損網民對其喜愛，除了大讚依然靚女，亦大讚子羚是「驚喜不斷的女演員」，並指子羚是「被鬍鬚耽誤的美人」。