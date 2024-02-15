狀王之王｜姚子羚盼打破形象框框 收視升0.1點非常感動

《狀王之王》今日一眾演員到深水埗庭恩兒童中心送暖，與一班有語言障礙的低收入家庭兒童大玩遊戲及派送禮物。王浩信、姚子羚、陳楨怡、王子涵等教多位小朋友玩急口令，張達明更即席教一眾小朋友做出不同形體動作，大家都非常開心。 子羚愈拍愈瘦，浩信稱昨晚那場土耳奇舞戲時，是子羚最瘦的時期，「佢好緊張，好想演好套戲劇，想演得好笑，就算食嘢都唔吸收！」由於近日深夜重播《公主嫁到》，子羚演繹奔放又好笑，應該對拍喜劇有些心得，她坦言大家對姚子羚的印象都是很柔弱，近年可能會多了打女形象，然而私底下的她都有男仔頭及活潑一面，盼大家可以從劇集到了解到她這一面，加上今次劇集有不少大家可以參與創作的地方，因此自己想可以做得更好。

浩信肥仔聰金剛有火花 王浩信認為姚子羚仍有很多可能性讓人發掘，又讚對方其實是很好笑的人，並稱林子聰也看到子羚的特質，設計了一個尺度很闊的「玲瓏」讓她盡情發揮。談到他與金剛、林子聰這個組合很有火花，浩信表示今次是三人第一次合作，對喜劇的看法很一致，加上他們都很愛看周星馳，因而孕育了一些諗法，在現場拍攝時便很有火花，他直言劇中不少對白都是大家現場爆肚得來。