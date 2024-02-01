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娛樂
2024-02-01 13:30:17

狀王之王｜孖金剛男扮女裝「胸前」塞滿氣球 網民讚王浩信：白淨兼九頭身

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王浩信孖金剛男扮女裝「互摸戲」零尷尬 。

王浩信孖金剛男扮女裝「互摸戲」零尷尬 。

綫劇《狀王之王》，昨晚（30日）一集劇情講述宋世傑（王浩信飾）為了深入調查「蜘蛛精殺人案」，拉著阿九（金剛飾）一起喬裝成「孫阿姐」及「孫九妹」潛入倚春閣，其間因要隱藏男兒身鬧出不少笑話。

無綫官方社交網發布了兩條相關花絮，片段所見女裝出沒的「王金CP」，即使呆企已足以令幕後同事忍俊不禁！王浩信的女裝演繹除了表情與蘭花手夠晒入型入格，更以「東北口音」上陣，喜感十足，網民亦普遍受落，並大讚王浩皮膚白淨之餘，又指他「九頭身」身形Perfect 

 

網民讚王浩信白淨兼九頭身。

網民讚王浩信白淨兼九頭身。

「王金CP」昨晚一幕互相幫對方「調較假胸」的場口亦是相當抵死，對於要向首度合作的王浩信做出如此狂野動作，金剛笑言零尷尬：「件事假架嘛，所以唔尷尬，可以去得盡啲。我同浩信本身係識嘅，所以更加冇障礙。」至於「王金CP」的女裝打扮為何如此「胸前偉大」，導演親解箇中奧秘：「除咗胸圍之外，仲塞咗氣球同好多個墊喺入面。」 

另外，金剛的「濕身」場口亦十分經典，他需要被大隻佬演員環抱兼倒豎蔥式插入浴池，雖然動作頗有難度，但金剛仍堅持親身上陣，他說：「除非好危險嘅動作，否則我都會自己嚟。嗰次都好安全，一來個浴池啲水好深，唔怕撞到；導演子聰同劇組又好好，為演員準備咗暖水池。」

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王浩信東北口音加蘭花手落足心思。 金剛寒冬拍「倒豎蔥式落水戲」。 金剛落水親自上陣。
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