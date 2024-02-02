狀王之王｜文凱玲公堂自白戲演技大爆發 恨樣兼惡毒眼神勁搶Fo

無綫劇《狀王之王》 昨晚（1日）「蜘蛛精殺人案」謎底終於解開，經宋世傑（王浩信飾）鍥而不捨追查，終發現倚春閣地下暗藏密室，並囚禁了一大班身負重傷的男人。原來倚春閣老闆娘葉三娘（文凱玲飾）一如網民所料是Big Boss，三娘被宋世傑踢爆後爽快地前往自首，並在公堂上激動自白。

葉三娘表面看似是手段兇殘的連環殺手，實質為人相當重情，除一直將玲瓏（姚子羚飾）送贈的手帕帶在身上，自首前更淚眼望向玲瓏，場面感人；昨晚的演出文凱玲再度演技大爆發，為了突顯三娘自覺沒有做錯的狀態，Connie還數度流露不屑高傲眼神兼喪心病狂大笑，心寒指數爆燈。除了自白場口，Connie拿著紅元丹玩弄男受害者時不但樣子狠毒、額頭更激動至青筋暴現，足見Connie相當入戲。