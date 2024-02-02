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娛樂
2024-02-02 20:00:58

狀王之王｜文凱玲公堂自白戲演技大爆發 恨樣兼惡毒眼神勁搶Fo

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狀王之王｜文凱玲公堂自白戲演技大爆發 恨樣兼惡毒眼神勁搶Fo

文凱玲喪心病狂大笑心寒指數爆燈 。

無綫劇《狀王之王》 昨晚（1日）「蜘蛛精殺人案」謎底終於解開，經宋世傑（王浩信飾）鍥而不捨追查，終發現倚春閣地下暗藏密室，並囚禁了一大班身負重傷的男人。原來倚春閣老闆娘葉三娘（文凱玲飾）一如網民所料是Big Boss，三娘被宋世傑踢爆後爽快地前往自首，並在公堂上激動自白。

葉三娘表面看似是手段兇殘的連環殺手，實質為人相當重情，除一直將玲瓏（姚子羚飾）送贈的手帕帶在身上，自首前更淚眼望向玲瓏，場面感人；昨晚的演出文凱玲再度演技大爆發，為了突顯三娘自覺沒有做錯的狀態，Connie還數度流露不屑高傲眼神兼喪心病狂大笑，心寒指數爆燈。除了自白場口，Connie拿著紅元丹玩弄男受害者時不但樣子狠毒、額頭更激動至青筋暴現，足見Connie相當入戲。

談到三娘這個角色，Connie笑言很喜歡，皆因滿足了自己兩大願望：「三娘雖然只係單元主角，出場時間比較短，但同時滿足咗我想演古裝同埋連環殺手嘅願望。其實我細個開始就鍾意睇古裝劇，第一次主演嘅電影都係古裝。」至於拍《狀王》另一難度，Connie則笑言是忍笑：「最難係大家好搞笑嘅時候，我唔可以笑，仲要特別正經。例如宋世傑同阿九扮女人時，我要演睇唔出、好認真咁覺得佢哋好可憐。」

文凱玲粉紅色造型特別手工訂製。 恨樣兼惡毒眼神勁搶Fo。 文凱玲笑言很喜歡三娘這個角色， 文凱玲背脊疤痕需要頗長時間準備。
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