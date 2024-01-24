狀王之王｜王晶愛女王子涵談過OL生活 王浩信直認花盡精力演新劇

姚子羚被拍檔指沒有安全感，她形容拍攝整套劇都很難忘，她稱：「我唔知道應該要點樣做喜劇，原來拍完才知道，其實喜劇都係一個好需要體力去應付，好正嘅就係裏面可以有好多唔同嘅造型，某程度上係可以豁出去做一個唔係自己嘅自己。」姚子羚有需要黐鬚扮男人，故被拍檔笑指是本色演出，她還好開始可以跟肥仔聰合作，大讚跟對方做拍檔能夠在很舒服的狀態下拍攝，更自爆拍攝期間越來越瘦，肥仔聰為她買了菠蘿包，還有張達明，直指好難得的機會遇到如此好的團隊。

王子 涵男友係忠實粉絲

另一方面，王晶愛女王子涵今次在劇中扮演小鳳一角，開拍前亦有練功夫，她稱：「我唔知係咪以前學跳舞，有時手腳太柔，去到打功夫時我經常覺得都係差啲，幸好我哋提早到橫店，導演都很好，安排咗一些武術課畀我哋，我同子羚都一齊上堂，吊威也、打都有試過，我哋就算仆親都起翻身繼續練，直至師傅攰或者要去吃飯，我們才會停落嚟。」《狀王之王》拍攝時正值疫情，王子涵認為隔離對她來說未嘗不是一件好事，因為她本人也不愛出街，故在隔離時在酒店只要有張床、有個廁所、我食物、有部iPad就已經可以，她更稱趁隔離期間減肥的確有用，並稱：「因為太多時間在一個空間入面，無論空間有多小都好，一定可以郁動下，隔離嗰段時間我係瘦咗少少，但係隔離完，我先去其他城市，立即肥番少少。」有報道指，王子涵離開TVB後已轉行做OL，她說：「其實我唔係日日都要返工嘅，我都會有需要過OL生活嘅日子，但其實我仲搵緊機會可以喺螢幕面前跟大家見面。」王子涵指現時有不同「螢幕」，今後盼在不同「螢幕」跟觀眾見面，透露正有工作洽談中，而提起感情生活，她稱已拍拖一段時間，男友其實是其粉絲，王子涵以前的作品亦都有看過，至於情人節會到餐廳食飯慶祝。