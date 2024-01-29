狀王之王｜王浩信成新版宋世傑 張達明升呢演養父

由張達明監製、林子聰任總導演、林子聰及韓辰辰任編審的《狀王之王》今晚(29日)播出。無綫1997年首播的經典劇集《狀王宋世傑》當年叫好又叫座，由張達明飾演宋世傑及郭藹明飾演白玲瓏。時隔27年，新版《狀王之王》的宋世傑及玲瓏角色換上王浩信及姚子羚，張達明則升呢演宋世傑養父宋安、對宋世傑有著重要影響之餘，更是劇集監製。

談到相隔多年再度參演以宋世傑為主劇集，並多了監製身份，張達明坦言感覺相當不同：「今次角色最唔同係好多特別嘅造型同化妝，係超乎想像嘅。以前演宋世傑時話晒自己第一次做劇集主角，所以要顧掂自己啲台辭同演法先，冇乜點理其他嘢。今次做監製最大分別就係要顧好多嘢，由拍攝方法、搵演員、演員配搭等都要處理，希望可以創造出新嘅經典組合。」

談到新任宋世傑王浩信，達明讚不絕口：「佢好稱職，演技好、夠投入同想像力好豐富，我同佢都去過外國上演技深造班架。佢好多動作都比我強，因為夠高大。呢套劇我主要教佢點玩把扇，其實以前我都唔係專登為咗宋世傑個角色去學玩扇，而係咁啱喺演藝學院學咗一啲京劇嘅技能，就將學咗嘅嘢融入個角色度。而我教完浩信後，佢即刻諗到點用自己嘅方法去玩，仲要好『估你唔到』嘅。」

談到新版與舊版最大分別，達明笑言是王浩信：「佢比我高大靚仔同威猛好多咯！」並保證新版保留不少舊版可觀元素：「第一姚子羚同郭藹明一樣咁靚同咁打得！宋世傑同玲瓏都係會攜手查案同有好多奇遇，佢哋會全力以赴打破困局、搵出佢哋想知嘅真相。」