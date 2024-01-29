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娛樂
2024-01-29 19:09:59

狀王之王｜王浩信成新版宋世傑 張達明升呢演養父

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新版宋世傑的故事與舊版完全不同，新的版本著重查案。

由張達明監製、林子聰任總導、林子聰及韓辰辰任編審的《狀王之王》今晚(29)播出。無綫1997年首播的經典劇集《狀王宋世傑》當年叫好又叫座，由張達明飾演宋世傑及郭藹明飾演白玲瓏。時隔27年，新版《狀王之王》的宋世傑及玲瓏角色換上王浩信及姚子羚，張達明則升呢演宋世傑養父宋安、對宋世傑有著重要影響之餘，更是劇集監製。

談到相年再度參演以宋世傑為主劇集，並多了監製身份，張達明坦言感覺相當不同：「今次角色最唔同係好多特別嘅造型同化妝，係超乎想像嘅。以前演宋世傑時話晒自己第一次做劇集主角，所以要顧掂自己啲台辭同演法先，冇乜點理其他嘢。今次做監製最大分別就係要顧好多嘢，由拍攝方法、搵演員、演員配搭等都要處理，希望可以創造出新嘅經典組合。」

談到新任宋世傑王浩信，達明讚不絕口：「佢好稱職，演技好、夠投入同想像力好豐富，我同佢都去過外國上演技深造班架。佢好多動作都比我強，因為夠高大。呢套劇我主要教佢點玩把扇，其實以前我都唔係專登為咗宋世傑個角色去學玩扇，而係咁啱喺演藝學院學咗一啲京劇嘅技能，就將學咗嘅嘢融入個角色度。而我教完浩信後，佢即刻諗到點用自己嘅方法去玩，仲要好『估你唔到』嘅。」

談到新版與舊版最大分別，達明笑言是王浩信：「佢比我高大靚仔同威猛好多咯！」並保證新版保留不少舊版可觀元素：「第一姚子羚同郭藹明一樣咁靚同咁打得！宋世傑同玲瓏都係會攜手查案同有好多奇遇，佢哋會全力以赴打破困局、搵出佢哋想知嘅真相。」

與舊版一樣以破案為主的《狀王之王》，除了主線故事發展吸引，五個單元故事個案同樣具追看性，分別為「蜘蛛精殺人案」、「幽靈新娘案」、「滅門縱火案」、「至尊計狀元才」及「使節姦殺案」。

單元主角更是齊集好戲之人及綠葉演員，包括古明華、陳浩民、海俊傑、彭迪安（前名彭懷安）、袁潔儀、文凱玲、李嘉、鄧伊婷及莫家淦等。五大單元個案由宋世傑、玲瓏、宋九及小鳳組成的「查案鐵四角」負責調查，四人為了破案奇招盡出。想一睹王浩信與姚子羚如何拋開偶包在農曆年間放笑彈，密切留意《狀王之王》。

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