狀王之王｜王浩信演宋世傑花盡精力 王子涵談過OL生活

王浩信、姚子羚今日為即將開播的新劇《狀王之王》宣傳，兩位主角在活動後接受訪問，兩人近年在港產量極少，姚子羚一年一劇，王浩信更是相隔幾年後再有新劇推出，王浩信自言好期待，子羚則表示：「其實開心嘅，因為我哋當時喺橫店拍嘅時候已經好開心，一路拍一路笑住開工，一個小團隊咁。」

林子聰寫劇套路好特別 王浩信因為太耐沒有劇集出街，故他相當期待《狀王之王》開播，並稱：「呢套劇真係花咗我好多精力，我可以形容，我自己覺得現在拍咁多套喜劇來說，係我自己最喜歡，因為我哋有一個新碰撞，同和肥仔聰(林子聰)，阿聰其實好少拍劇，同埋好少寫劇，佢寫劇嘅套路，同我以往接觸嘅好唔同，我非常喜歡喜劇，所以我去演嘅時候，我係覺得特別過癮，再加上一班非常用心嘅演員。」 古明華再合作 他表示今次跟不少老拍檔見面，「好多大家好耐冇見嘅面孔，尤其我最難忘嘅係古明華，古佬係一個很好嘅喜劇演員，佢當時同我哋一齊拍嘅時候，經常唔願走，還有好多其他演員在現場都唔願意走，當時我同阿聰都會覺得，呢個現象其實係好難得，我自己亦很感謝佢哋。所以希望我哋未來嘅宣傳，或者是未來有更多機會可以同大家多見面，適逢疫情都過咗一段時間，希望呢套劇可以帶到一點歡樂畀大家。」 宋世傑上身 今日(24日)在活動上自嘲新劇是炮灰，王浩信指現在用這兩隻字可以用得很妙，他突然「宋世傑」上身，解釋「炮灰」其實是寫「泡」、「詼」，他稱泡是指劇集泡泡劇，即肥皂劇之意，而「詼」是詼諧意思，直指每個月都有多套劇推出，不論是內地劇、韓劇、港劇，他決定食字來好讓觀眾記住《狀王之王》。