狀王之王｜王浩信演宋世傑花盡精力 王子涵談過OL生活

王浩信、姚子羚今日為即將開播的新劇《狀王之王》宣傳，兩位主角在活動後接受訪問，兩人近年在港產量極少，姚子羚一年一劇，王浩信更是相隔幾年後再有新劇推出，王浩信自言好期待，子羚則表示：「其實開心嘅，因為我哋當時喺橫店拍嘅時候已經好開心，一路拍一路笑住開工，一個小團隊咁。」
林子聰寫劇套路好特別
王浩信因為太耐沒有劇集出街，故他相當期待《狀王之王》開播，並稱：「呢套劇真係花咗我好多精力，我可以形容，我自己覺得現在拍咁多套喜劇來說，係我自己最喜歡，因為我哋有一個新碰撞，同和肥仔聰(林子聰)，阿聰其實好少拍劇，同埋好少寫劇，佢寫劇嘅套路，同我以往接觸嘅好唔同，我非常喜歡喜劇，所以我去演嘅時候，我係覺得特別過癮，再加上一班非常用心嘅演員。」
古明華再合作
他表示今次跟不少老拍檔見面，「好多大家好耐冇見嘅面孔，尤其我最難忘嘅係古明華，古佬係一個很好嘅喜劇演員，佢當時同我哋一齊拍嘅時候，經常唔願走，還有好多其他演員在現場都唔願意走，當時我同阿聰都會覺得，呢個現象其實係好難得，我自己亦很感謝佢哋。所以希望我哋未來嘅宣傳，或者是未來有更多機會可以同大家多見面，適逢疫情都過咗一段時間，希望呢套劇可以帶到一點歡樂畀大家。」
宋世傑上身
今日(24日)在活動上自嘲新劇是炮灰，王浩信指現在用這兩隻字可以用得很妙，他突然「宋世傑」上身，解釋「炮灰」其實是寫「泡」、「詼」，他稱泡是指劇集泡泡劇，即肥皂劇之意，而「詼」是詼諧意思，直指每個月都有多套劇推出，不論是內地劇、韓劇、港劇，他決定食字來好讓觀眾記住《狀王之王》。
姚子羚愈拍愈瘦
姚子羚被拍檔指沒有安全感，她形容拍攝整套劇都很難忘，她稱：「我唔知道應該要點樣做喜劇，原來拍完才知道，其實喜劇都係一個好需要體力去應付，好正嘅就係裏面可以有好多唔同嘅造型，某程度上係可以豁出去做一個唔係自己嘅自己。」姚子羚有需要黐鬚扮男人，故被拍檔笑指是本色演出，她還好開始可以跟肥仔聰合作，大讚跟對方做拍檔能夠在很舒服的狀態下拍攝，更自爆拍攝期間越來越瘦，肥仔聰為她買了菠蘿包，還有張達明，直指好難得的機會遇到如此好的團隊。
孖住姚子羚練功
另一方面，王晶愛女王子涵今次在劇中扮演小鳳一角，開拍前亦有練功夫，她稱：「我唔知係咪以前學跳舞，有時手腳太柔，去到打功夫時我經常覺得都係差啲，幸好我哋提早到橫店，導演都很好，安排咗一些武術課畀我哋，我同子羚都一齊上堂，吊威也、打都有試過，我哋就算仆親都起翻身繼續練，直至師傅攰或者要去吃飯，我們才會停落嚟。」
《狀王之王》拍攝時正值疫情，王子涵認為隔離對她來說未嘗不是一件好事，因為她本人也不愛出街，故在隔離時在酒店只要有張床、有個廁所、我食物、有部iPad就已經可以，她更稱趁隔離期間減肥的確有用，並稱：「因為太多時間在一個空間入面，無論空間有多小都好，一定可以郁動下，隔離嗰段時間我係瘦咗少少，但係隔離完，我先去其他城市，立即肥番少少。」
王子涵男友係忠實粉絲
有報道指，王子涵離開TVB後已轉行做OL，她說：「其實我唔係日日都要返工嘅，我都會有需要過OL生活嘅日子，但其實我仲搵緊機會可以喺螢幕面前跟大家見面。」王子涵指現時有不同「螢幕」，今後盼在不同「螢幕」跟觀眾見面，透露正有工作洽談中，而提起感情生活，她稱已拍拖一段時間，男友其實是其粉絲，王子涵以前的作品亦都有看過，至於情人節會到餐廳食飯慶祝。