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娛樂
2024-02-08 18:52:10

狀王之王｜王浩信變「性」維肖維妙 網民盼翻拍《先生貴姓》

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王浩信與姚子羚合作充滿火花。

由王浩信、姚子羚等主演的《狀王之王》昨日(7)劇情講述玲瓏（姚子羚飾）為綁住宋世傑（王浩信飾），拜會念珊珊（陳楨怡飾）跪求催生秘方；豈料阿九（金剛飾）與小鳳（王子涵飾）煲藥時將男女補藥調亂，令玲瓏及宋世傑齊齊變「性」兼周身痕；前者再度生鬚兼變得極度粗魯麻甩、後者則前所未有地女性化

雖然是次是王浩信第二度在《狀王之王》中扮女人，但依然成功爆發出新層次；上回宋世傑是喬裝女人混入妓院，由於帶點戲中戲成份，故此偶爾會露出破綻以配合劇情；昨晚宋世傑則是因為飲錯藥荷爾蒙失調而變得「女性化」，由於狀況不同，故此王浩信的演繹亦有不同。

 

除了語氣及神態均變得相當溫柔、眼神多了數份「婦人之仁」外，就連笑容及手勢也變得嬌滴滴；當中一幕自告奮勇向玲瓏學功夫宋世傑更是像個情竇初開的小女孩般、加上全程姐手姐腳，與全程豪氣縱橫的玲瓏相映成趣對於王浩信昨晚的「女性化演繹」，網民無不受落，留言大讚：「啲神態同語氣真係神似」、「正到想睇王浩信翻拍《先生貴性》做羅嘉良角色」、「王浩信做女人好似仲正」、「王浩信著女裝完全無違和感」、「宋世傑把女仔聲，王浩信真係做得十分神似，真嘅女人都冇依啲咁溫柔嘅聲」。

飲錯藥之後，宋世傑連個樣都變得婦人之仁。

除了宋世傑，昨晚姚子羚演繹的玲瓏亦令人留下深刻印象，除了以大刀刮鬚及替宋世傑𢱑心口場面夠晒麻甩外，玲瓏大晒「猥瑣三連環」企圖「污辱」宋世傑一幕亦相當瘋狂，完完全全是徹底豁出去的演繹。子羚受訪時坦言很喜歡飲錯藥後的變「性」玲瓏，皆因甚有喜感：「呢個玲瓏係我最鍾意嘅玲瓏，因為同一時間宋世傑變咗好女人，個對比好好笑。」

子羚又透露金剛是眾人「焗蟹」的幕後黑手：「我同浩信、金剛、子涵喺劇入面成日合作查案，大家相處好似家人咁，同埋真係好多笑料。最好笑係金剛，有時望住佢哋真係要忍笑，呢樣算係今次拍劇其中一樣好大挑戰。」

 

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