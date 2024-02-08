狀王之王｜王浩信變「性」維肖維妙 網民盼翻拍《先生貴姓》

雖然是次是王浩信第二度在《狀王之王》中扮女人，但依然成功爆發出新層次；上回宋世傑是喬裝女人混入妓院，由於帶點戲中戲成份，故此偶爾會露出破綻以配合劇情；昨晚宋世傑則是因為飲錯藥荷爾蒙失調而變得「女性化」，由於狀況不同，故此王浩信的演繹亦有不同。

由王浩信、姚子羚等主演的《狀王之王》昨日(7日)劇情講述玲瓏（姚子羚飾）為綁住宋世傑（王浩信飾），拜會念珊珊（陳楨怡飾）跪求催生秘方；豈料阿九（金剛飾）與小鳳（王子涵飾）煲藥時將男女補藥調亂，令玲瓏及宋世傑齊齊變「性」兼周身痕；前者再度生鬚兼變得極度粗魯麻甩、後者則前所未有地女性化。

除了語氣及神態均變得相當溫柔、眼神多了數份「婦人之仁」外，就連笑容及手勢也變得嬌滴滴；當中一幕自告奮勇向玲瓏學功夫，宋世傑更是像個情竇初開的小女孩般、加上全程姐手姐腳，與全程豪氣縱橫的玲瓏相映成趣。對於王浩信昨晚的「女性化演繹」，網民無不受落，留言大讚：「啲神態同語氣真係神似」、「正到想睇王浩信翻拍《先生貴性》做羅嘉良角色」、「王浩信做女人好似仲正」、「王浩信著女裝完全無違和感」、「宋世傑把女仔聲，王浩信真係做得十分神似，真嘅女人都冇依啲咁溫柔嘅聲」。

飲錯藥之後，宋世傑連個樣都變得婦人之仁。

除了宋世傑，昨晚姚子羚演繹的玲瓏亦令人留下深刻印象，除了以大刀刮鬚及替宋世傑𢱑心口場面夠晒麻甩外，玲瓏大晒「猥瑣三連環」企圖「污辱」宋世傑一幕亦相當瘋狂，完完全全是徹底豁出去的演繹。子羚受訪時坦言很喜歡飲錯藥後的變「性」玲瓏，皆因甚有喜感：「呢個玲瓏係我最鍾意嘅玲瓏，因為同一時間宋世傑變咗好女人，個對比好好笑。」

子羚又透露金剛是眾人「焗蟹」的幕後黑手：「我同浩信、金剛、子涵喺劇入面成日合作查案，大家相處好似家人咁，同埋真係好多笑料。最好笑係金剛，有時望住佢哋真係要忍笑，呢樣算係今次拍劇其中一樣好大挑戰。」