狀王之王｜配音出戲成棄劇主因 王浩信︰我真係好唔開心

《狀王之王》今日一眾演員到深水埗庭恩兒童中心送暖，與一班有語言障礙的低收入家庭兒童大玩遊戲及派送禮物。王浩信、姚子羚、陳楨怡、王子涵等教多位小朋友玩急口令，張達明更即席教一眾小朋友做出不同形體動作，大家都非常開心。
問到新年如何度過，王浩信與子羚均表示留在家中跟家人度過，而且更會不停翻看《狀王之王》，「盡量每集睇幾次啦！都幾好睇呀！」他們表示也有問身邊的朋友意見，希望可以做得更好。
難過因配音影響觀眾
對於劇集出現大量對白要配音，令不少網民因此而棄劇，王浩信直言連他身邊的朋友也有反應這個問題，更表明「配音唔睇啦！」令他非常傷心。他說︰「當時拍攝係一個5.1聲道，但要壓縮成左右兩聲道，導致出嚟對白會有唔清楚情況，所以要重新配音。我哋去到錄音室重配嘅時候，就好似重演一次咁，因為要捉番當時神緖。」他透露有些位會配得好，大家不易察覺，而自己的戲份單是配音便花了19日。
結局篇減少配音
他表示因為自己很愛喜劇，加上大家今次火花真的非常好，所以對今次作品是非常重視，但最後因為配音而失去了味道，是非常可惜的事。他透露稍後的場口會少些配音，相信觀眾會看得比較投入。姚子羚亦直言有跟林子聰商量過配音問題，希望感情戲的場口不要配音，「始終當下嘅情緒再次演繹返係唔容易，「我雖然係嗰個演員，但我唔係專業配音員，真係唔容易。」