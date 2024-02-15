狀王之王｜配音出戲成棄劇主因 王浩信︰我真係好唔開心

《狀王之王》今日一眾演員到深水埗庭恩兒童中心送暖，與一班有語言障礙的低收入家庭兒童大玩遊戲及派送禮物。王浩信、姚子羚、陳楨怡、王子涵等教多位小朋友玩急口令，張達明更即席教一眾小朋友做出不同形體動作，大家都非常開心。

問到新年如何度過，王浩信與子羚均表示留在家中跟家人度過，而且更會不停翻看《狀王之王》，「盡量每集睇幾次啦！都幾好睇呀！」他們表示也有問身邊的朋友意見，希望可以做得更好。