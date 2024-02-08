狀王之王｜陳楨怡受力捧重戲份 2020年港姐為TVB添新血

2020年港姐為無綫帶來不少新血，郭柏妍、陳楨怡、何沛珈、廖慧儀先後獲派不同工作，當中郭柏妍獲無綫重用。現在熱播的《狀王之王》安排陳楨怡演外國留學回來的仵作念珊珊，與王浩信、姚子羚有不少對手戲，開始備受力捧。

曾負面新聞纏身 2020年港姐亞軍陳楨怡曾被舊愛周子揚怒爆一腳踏七船，更被男方多次狙擊，之後又被爆求學時愛夜蒲，負面新聞多多，當時身在橫店拍攝《狀王之王》的她當時回應說︰「當決定放下一段病態的關係時，已準備要面對今天的種種。自己做錯的事，知道要承擔後果，但如今拖連到我的同事，我必須向他們道歉，因為我錯誤的選擇而影響到他們，非常對不起！」 其後她努力洗底，更拜師學劍術並在公開比賽中獲得獎牌。

陳楨怡試勻洋裝古裝 日前她在《狀王之王》登場，她在片中先以洋裝出場，之後在其餘集數則以古裝打扮現身。談到劇中造型，陳楨怡坦言洋裝、古裝各有特別，並謂最難忘是經常要隨身攜帶的藥箱：「以前啲藥箱原來成個用實木做，比較重，拍嘅時候可以順便練吓手臂力。」 她在劇中扮演仵作，她為了演得更加神似，不但事前做足功課，還看了人生第一次中醫：「我去咗橫店中醫館度睇我人生第一次中醫，仲試埋針灸，我之前未試過，因為本身驚針。因為我拍劇都有施針嘅場面，所以主要要體驗吓個流程。我另外都有睇啲關於仵作嘅劇，去學吓啲揸刀手勢同埋點樣處理啲解剖工具。」除了學手勢，Celina坦言還要背大量資料：「我劇入面有間中醫館，裏面有個百子櫃。拍之前我有去個中醫館度熟習環境，去記吓啲中藥擺喺邊，因為拍嗰時我要非常熟個櫃。另外我都要花時間記啲中藥名，有啲真係好長。」