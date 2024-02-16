狀王之王｜陳楨怡開心被觀眾認出 自爆情人節孤獨過

《狀王之王》昨日(15)到深水埗庭恩兒童中心送暖，與一班有語言障礙的低收入家庭兒童大玩遊戲及派送禮物。在劇中扮演念珊珊的陳楨怡獲得不少網民關注，她表示很開心，並透露近日有途人在街上見到她的人，都會叫她做「宋世傑」。她說︰「早排行街有人指住我叫宋世傑，雖然叫唔到我個名，但都好開心佢哋認到我！」
談到她每次出場，網民都會熱烈討論，她感謝網民的關注，亦很開心《狀王之王》在新年時間播出，讓大家可以笑住過新年，自己亦有陪媽媽一齊看，媽媽也看得很開心。由於今個新年跟情人節非常近，問到可有跟男仔約會，她表示沒有，自己在情人節當天只是食麵跟自己過，現時不敢想感情事。
盼拍武打戲
由於今次是她首次接觸喜劇，坦言很有桃戰，很多時都要考臨場反應，因為很多東西在劇本上都沒有提及，很看當下大家的火花，直認拍完《狀王之王》之後，自己反應快了很多。她非常感謝公司給予今次機會拍喜劇，她表示自己一直都有練習武術，裝備自己，希望之後可以參與多些動作戲或其他角色。
特別思考角色設定
提到她在片中有洋裝及古裝打扮，她直言很新鮮，「我一開始試造型嘅時候，都冇諗過會有洋裝，佢哋話當時啲人喺外國讀完書返嚟，就會著洋裝，感覺好似迪士尼啲公主咁。」她又提到因為角色雖然是天津人，但因自小在英國長大及讀書，所以會說流利英語，因此角色的對白大多是中英夾雜，「雖然個角色係外國返嚟，但我都唔想句句對白都係英文，所以事前都有同導演溝通下，夾下點做會好啲。」
陳楨怡繼《廉政狙擊》之後再度跟王浩信合作，上次二人做了一集情侶，今次角色似是會介入王浩信及姚子羚的關係，她表示二人是拍檔，主力協助王浩信去查案，大家是惺惺相惜，由始至終都沒有感情線。