狀王之王｜陳楨怡開心被觀眾認出 自爆情人節孤獨過

《狀王之王》昨日(15)到深水埗庭恩兒童中心送暖，與一班有語言障礙的低收入家庭兒童大玩遊戲及派送禮物。在劇中扮演念珊珊的陳楨怡獲得不少網民關注，她表示很開心，並透露近日有途人在街上見到她的人，都會叫她做「宋世傑」。她說︰「早排行街有人指住我叫宋世傑，雖然叫唔到我個名，但都好開心佢哋認到我！」

談到她每次出場，網民都會熱烈討論，她感謝網民的關注，亦很開心《狀王之王》在新年時間播出，讓大家可以笑住過新年，自己亦有陪媽媽一齊看，媽媽也看得很開心。由於今個新年跟情人節非常近，問到可有跟男仔約會，她表示沒有，自己在情人節當天只是食麵跟自己過，現時不敢想感情事。