狀王之王｜陳浩民客串陳夢吉勁大壓力食唔落飯 成古裝專業戶自嘲與世界脫節

由張達明監製、林子聰任總導演、林子聰及韓辰辰任編審的《狀王之王》，今晚大結局。久未為無綫拍劇的陳浩民在劇中扮演陳夢吉，為呈現緊湊節奏，他與王浩信在公堂上的唇槍舌劍場口以一鏡到底方式拍攝，全長約3分多鐘。 談到拍攝場口前準備，浩信說：「首先要背熟晒啲對白，第二就係要食飽啲，因為真係花好多能量，基本上一拍完返到去就即刻瞓着。」講到與陳浩民合作，浩信說：「同佢合作感覺好正，佢嘅energy、演戲嘅節奏同埋對清裝嘅拿捏都做得好好，好榮幸可以同佢做對手戲，覺得有少少相逢恨晚！」

相隔16年重返TVB拍劇的陳浩民早前接受無綫娛樂新聞台《星光路上》主持潘盈慧訪問，講到在《狀王》中客串陳夢吉一角坦言很大壓力：「演陳夢吉要好有壓場感、幽默感同埋伶牙俐齒，仲要有少少反派嘅感覺，但又唔可以畀觀眾討厭你，所以其實好難演，好大壓力！」提到與浩信的世紀公堂戲，浩民坦言拍攝過程辛苦：「好費神同用好多能量，我同浩信原本開工約咗夜晚食飯，但拍完之後大家都話不如唔好食啦，因為實在太攰喇！」