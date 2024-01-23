狀王之王｜陳浩民相隔16年再拍無綫劇 曾與佘詩曼拍拖4年

無綫下周一(29日)一次過推出兩部劇集，分別是《狀王之王》及《本尊就位》。兩套除了都是古裝劇，更不約而同大放笑彈。《狀王之王》由張達明監製、林子聰任總導演、林子聰及韓辰辰任編審，並請來王浩信、姚子羚、金 剛、王子涵、陳楨怡、林子聰、張達明、陳浩民等演出。

《狀王之王》多條預告已經播出，不少網民留意到預告見到陳浩民的出現，亦是他隔16年再露面無綫，對上一部劇集已經是《搜神傳》。據知其飾演角色將在劇中與宋世傑唇槍舌劍，齋聽都夠晒睇頭。翻開當時的報道，林子聰透露陳浩民屬客串性質，只會演兩集，並稱陳浩民的出現令整套劇生色不少。