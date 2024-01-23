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娛樂
2024-01-23 23:07:49

狀王之王｜陳浩民相隔16年再拍無綫劇 曾與佘詩曼拍拖4年

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陳浩民在《狀王之王》出現，原來只屬客串性質。

無綫下周一(29)一次過推出兩部劇集，分別是《狀王之王》及《本尊就位》。兩套除了都是古裝劇，更不約而同大放笑彈。《狀王之王》由張達明監製、林子聰任總導、林子聰及韓辰辰任編審，並請來王浩信、姚子羚、金 剛、王子涵、陳楨怡、林子聰、張達明、陳浩民等演出。

《狀王之王》多條預告已經播出，不少網民留意到預告見到陳浩民的出現，亦是他隔16年再露面無綫，對上一部劇集已經是《搜神傳》。據知其飾演角色將在劇中與宋世傑唇槍舌劍，齋聽都夠晒睇頭。翻開當時的報道，林子聰透露陳浩民屬客串性質，只會演兩集，並稱陳浩民的出現令整套劇生色不少。

陳浩民在《狀王之王》出現，原來只屬客串性質。

古裝片專業戶

陳浩民肯回無綫客串是因為林子聰叫到，他與林子聰、金剛因內地網絡電影《濟公》系列結緣，他們的作品更贏盡口碑與點擊。翻看紀錄，陳浩民在無綫時多數參與古裝劇演出，如《天龍八部》、《聊齋》、《封神榜》、《施公奇案》、《搜神傳》。其中他憑《西遊記2》演孫悟空及《封神榜》演的哪吒均令觀眾留下深刻印象。不過，真正令他打開大陸市場的是《活佛濟公》，這套是大陸電視劇，陳浩民的演出大受歡迎，至此令他長留大陸發展。

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與佘詩曼拍拖4年

他與佘詩曼於2002年因合作電影《情緣汽水機》擦出愛火花，當時阿佘多次被拍到經常到陳浩民的家中過夜，網上亦流出過一段疑似「陳浩民和佘詩曼的情慾對話」，惟戀情只維持4年，有指阿佘難忍男方花弗於是忍痛分手。陳浩民最後情定蔣麗莎，二人育有一子三女。

佘詩曼曾與陳浩民拍拖，但有傳她難忍陳浩民花心而分手。

陳浩民跟蔣麗莎育有一子三女，一家5口長居大陸。

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