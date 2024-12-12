狂獸獵人格力文｜Aaron Taylor-Johnson為電影增肌35磅 親身上陣應付特技場面

電影《狂獸獵人格力文》是個黑幫故事，同時，也是關於一位偉大反派誕生的故事。為了講述一個街頭級反派的故事，導演J.C. Chandor及製作團隊更依賴實境地拍攝地點，而不是依賴更多視覺特效。「我們在英國拍攝了實景場面，有陽光明媚的，山丘起伏的。觀眾在這部電影中看到的一切都是真實的。」監製艾維亞拉德續說：「這讓電影更有實感，而所有的動作和暴力，都會因為是真實世界而感覺不同。」主角艾倫莊遜發現，實地拍攝的地點使他能更深刻地理解格力文的角色，他表示：「你將看到的最佳動作場景是格力文赤腳奔跑在倫敦街道上。他不在乎刺破他腳的碎玻璃。他是一頭野獸，一頭原始的野獸。」

為了配合演格力文角色的原始性及高強身體質素，泰勒約翰遜與特技團隊緊密合作，使每個動作場景都富有實感、真實兼有衝擊力。艾倫莊遜在不少特技場面更親身上陣，並說：「我加強重訓，增加近35磅的肌肉，對我來說，親自處理特技場面是非常重要，因為這是角色的一部分，我可更了解他行動的方式。所以，觀眾能看到我在卡車頂上打鬥或由高樓跳下，像其他特技演員一樣，我希望人們相信並知道格力文來自我體能的每一部分。」

成也兄弟，敗也兄弟

艾倫莊遜解釋，故事的核心在於Sergei和弟弟Dmitri Smerdyakov的關係。Dmitri 由曾參演《結叛同行》（News of the World）的佛列德海辛爾（Fred Hechinger）飾演，從故事一開始就被視為劣等的兄弟，「Dmitri 一直生活在父親的厭惡和虐待之下，而Sergei決定他受夠了。他再也無法忍受父親要走自己的路，力圖修正狀況。Sergei他向弟弟承諾會保護他。最終，這個承諾成為了他最大的失落。」艾倫莊遜接著說，通過拋棄和忽視，他失去了弟弟的信任，並反映出他對父親所有的厭惡。