狂野時速10｜拍足20年 踏入最終章分析6大看點

《狂野時速10》(Fast X)本周在香港上映，今次已是同系列的第10部電影，雖然拍足20年，但今作卻以大卡士陣容製造驚喜，當中6大看點，相信能進一步刺激觀眾鼎力捧場。

「水行俠」演大反派搶鏡 DC超英片《水行俠》男星積遜莫瑪(Jason Momoa)加盟《狂野時速10》，他在片中飾演反派Dante。這位Dante是《狂野時速》系列中前所未見的大反派，積遜莫瑪非常興奮可以為Dante這個角色注入自己的風格，他說：「我已經有大約十年沒有扮演反派了，能夠在這個系列中擔任這個角色對我來說意義非凡，我很想為這個角色注入新鮮有趣的元素，設計他那種介乎輕鬆隨性和神經質之間的性格特質，這真的很有趣。當列度不知道Dante有多狡猾，也不知道自己已被他操縱於股掌之中。」

Han 死而復生 在上集，姜成鎬(Sung Kang)飾演的Han再次演出，由於Han是個非常受粉絲喜愛的角色，故姜成鎬説：「我從未想過17年後我仍然會在這片中，從第三集《狂野極速：飄移東京》開始，我在這個電影系列中死了多少次？我必須感謝粉絲們的要求使Han回歸，這是一份福氣。」

保羅獲加女兒Meadow Walke有份客串《狂野時速10》。

保羅獲加女兒加盟 保羅獲加24歲女兒Meadow Walke亦加盟「大家庭」，客串《狂野時速10》，至於會飾演甚麼角色，電影公司暫時仍大賣關子，粉絲要入場才自有分曉，到時大家要落足眼力。

查理絲花朗奸變忠？ 由奧斯卡得主查理絲花朗飾演的Cipher，是當列度等人面對過最無情、最狡猾的對手之一。查理絲花朗表示：「我演Cipher這個角色演得很開心，因為我能一直問自己：『今次我們又可以惹上甚麼麻煩呢？』每次讀到她的台詞時，都能感受到一種真實感和探索她這個人物的空間。她是個謎，而且還有很多要發掘的地方，這也是我很期待回歸的原因之一。」

結局傳分拆三部曲 《狂野時速》系統已經20年，每部續集都引起話題亦成票房保證。這個系列從街頭競速發展到犯罪劫案和間諜行動，一直秉承着極速飛車、驚險動作和家庭的中心主題。隨住《狂野時速10》的來臨，粉絲們可以期待這些固有的元素和更多的新內容，揭開這個系列史詩性的最終章。《狂野時速》結局原分上、下兩部分推出，今集將會是上半部分，日前就傳出今次結局以三部曲形式上映。

坊間傳出The Rock狄維莊遜回歸《狂野時速10》。