狂野時速10｜積遜莫瑪身分曝光 演反派毒梟之子

全球車迷期待的電影《狂野時速》第10集《Fast X》日前釋出首發預告，長達3分鐘的片段異常緊張刺激。《Fast X》加入不少巨星助陣，計有《Marvel隊長》(Captain Marvel)影后貝兒娜森(Brie Larson)及《水行俠》(Aquaman)男星積遜莫瑪(Jason Momoa)。隨著預告片公開，積遜的身分亦曝光，他在片中飾演派對Dante，是2011年《狂野時速5》的巴西毒梟Hernan Reyes之子，當時雲迪素(Vin Diesel)殺死Hernan，其兒子Dante目睹一切，於是用12年策劃報仇大計。至於貝兒娜森飾演變節的中情局探員Tess。
嚴重超支為結局鋪路
《狂10》開拍時波折重重，名導Justin Lin開拍10日突然劈炮，有指與「大佬」雲迪素鬧交。另一要角「The Rock」狄維莊遜(Dwayne Johnson)又與雲迪素反面。為了第11集最終篇鋪路，《狂10》拍攝時出現嚴重超支，未拍完已花了3.4億美元，還未計片酬，超出《復仇者聯盟》的奧創紀元及終局之戰的總支出。《狂9》全球票房7.26億美元，叫做賺少少。估計《狂10》總票房要收10億美元才可回本。《Fast X》於5月19日上映。