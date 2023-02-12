狂野時速10｜積遜莫瑪身分曝光 演反派毒梟之子

全球車迷期待的電影《狂野時速》第10集《Fast X》日前釋出首發預告，長達3分鐘的片段異常緊張刺激。《Fast X》加入不少巨星助陣，計有《Marvel隊長》(Captain Marvel)影后貝兒娜森(Brie Larson)及《水行俠》(Aquaman)男星積遜莫瑪(Jason Momoa)。隨著預告片公開，積遜的身分亦曝光，他在片中飾演派對Dante，是2011年《狂野時速5》的巴西毒梟Hernan Reyes之子，當時雲迪素(Vin Diesel)殺死Hernan，其兒子Dante目睹一切，於是用12年策劃報仇大計。至於貝兒娜森飾演變節的中情局探員Tess。