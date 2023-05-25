狂野時速10｜結集兩派「超級英雄」陣容 全球票房速破27億港元

《狂野時速10》在影評網爛番茄的口新鮮度雖然只得54%，不過觀眾評分仍達85%正評，一班忠粉對誇張劇情依然收貨，而今集尾聲更連環送上驚喜，除了被賜死的「神奇女俠」姬嘉鐸(Gal Gadot)相隔多年翻生回歸外，彩蛋更有「The Rock」狄維莊遜(Dwayne Johnson)壓軸登場。對於狄維莊遜因與雲迪素(Vin Diesel)不和而一度被飛出《狂野時速》系列，導演Louis Leterrier受訪時就談到促成今次合作的原因，他自言並不認識狄維莊遜，但他們連繫雙方的團隊，在數月前隔空交流，沒料到可以邀他亮相該系列的最終章。