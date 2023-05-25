狂野時速10｜結集兩派「超級英雄」陣容 全球票房速破27億港元

《狂野時速》(Fast and Furious)系列第10集《狂野時速10》(Fast X)，上周在港開畫後大收旺場，累積票房截至昨日已破1400萬港元，預料佛誕假期及本周末能進一步刺激入場人次，全球總票房暫時亦已衝破3.48億美元（逾27億港元），成績飲得杯落。
《狂野時速10》在影評網爛番茄的口新鮮度雖然只得54%，不過觀眾評分仍達85%正評，一班忠粉對誇張劇情依然收貨，而今集尾聲更連環送上驚喜，除了被賜死的「神奇女俠」姬嘉鐸(Gal Gadot)相隔多年翻生回歸外，彩蛋更有「The Rock」狄維莊遜(Dwayne Johnson)壓軸登場。對於狄維莊遜因與雲迪素(Vin Diesel)不和而一度被飛出《狂野時速》系列，導演Louis Leterrier受訪時就談到促成今次合作的原因，他自言並不認識狄維莊遜，但他們連繫雙方的團隊，在數月前隔空交流，沒料到可以邀他亮相該系列的最終章。
拍足20年的《狂野時速》氣數未盡，雲迪素表明大結局分拆完上映之後，還會衍生女版《狂野時速》，姬嘉鐸將會是主角之一。《狂野時速10》雲集多位荷李活紅星，有網民發現片中一眾要角還有「另一身份」，不乏Marvel及DC超級英雄電影中的角色，包括「樹人」雲迪素、「水行俠」積遜莫瑪(Jason Momoa)、「Marvel隊長」貝兒娜森(Brie Larson)、「克莉Clea」查理絲花朗(Charlize Theron)、「和平使者」John Cena、「捕鼠人2」Daniela Melchior、「赫斯珀拉Hespera」海倫美雲(Helen Mirren)、「神奇女俠」姬嘉鐸及「黑亞當」狄維莊遜。