狄維莊遜DC反英雄電影《黑亞當》 預告將有更多超級英雄登場？

DC 反英雄電影《黑亞當》（Black Adam）鐵定下星期四（ 20 ）日在港上映，由「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）重量級加盟DC宇宙，擔演被賦予遠古眾神之力的超級大反派黑亞當，將與「美國正義協會」的一眾正義英雄正面交鋒。

《黑亞當》顛覆英雄電影以往公式，宣傳片則利用蝙蝠俠、超人、神奇女俠、水行俠等DC人物來交代黑亞當早已存在；黑亞當有着希臘之神賦予的強大力量，早於遠古時代，他便以神秘力量統治全世界，黑亞當身上充滿憤世嫉俗的暴戾情緒，遭到埃及眾神封印於古墓中，沉睡了5千年後終於甦醒，重臨人間準備以不一樣的方式捍衛正義。

全新英雄加盟

《黑亞當》有不少全新正義英雄登場，包括前「占士邦」皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）飾演的「命運博士」(Dr. Fate)、《烈探狙擊：誓不回頭》黑人男星艾迪士荷治（Aldis Hodge）飾演的「鷹俠」（Hawkman）、《愛的過去進行式》人氣演員諾亞森迪尼奧（Noah Centineo）飾演的「原子粉碎者」(Atom Smasher)、美劇《毒癮女孩》（Euphoria）女星昆塔莎斯溫德爾（Quintessa Swindell）飾演的「旋風/炫風」(Cyclone)等。 狄維莊遜為扮演亦正亦邪的黑亞當，他表示該片是多年來拍攝過的動作片中最艱辛一部，拍攝前更展開艱苦訓練，鍛鍊出的精壯身材可謂貨真價實。對於狄維莊遜在訪問中透露口風，今次接拍《黑亞當》將有機會跟超人決戰，而業界早前亦流傳亨利卡維爾（Henry Cavill）會以超人一角回歸或於彩蛋中出現。