狄美摩亞半裸倒臥浴室 《完美物質》驚嚇版海報被禁戲院張貼

荷李活女星狄美摩亞（Demi Moore）夥拍星二代瑪嘉烈戈利（Margaret Qualley）新片《完美物質》（The Substance），今年5月揚威第77屆康城影展，勇奪最佳劇本獎，並角逐康城最高榮譽金棕櫚獎。該片還被選為多倫多國際電影節午夜瘋狂單元「觀眾票選獎」第一名，早前入選釜山國際電影節「午夜激情（Midnight Passion）」單元、夏日國際電影節2024「開幕電影」。 狄美摩亞月前挾《完美物質》首次角逐金棕櫚大獎，在康城首映禮上，雖然因故延遲20分鐘開場，直至凌晨1時才放映完畢，卻無阻觀眾熱情，全場起立鼓掌長達13分鐘，反應超出想像。 由女導演歌拉莉花潔（Coralie Fargeat）執導的《完美物質》，講述狄美摩亞飾演的伊莉莎白由荷李活明星退到電視台任健美操小姐。因年老而被迫退休的她，孤注一擲接受革命性回春療程，然而天賜駐顏之術的代價，是與魔鬼進行轉身契約，伊莉莎白對青春和關注的渴望將使這種惡魔般的契約受到考驗。要獲得更年輕更美麗的自己，條件是每星期與新我輪換！在年老色衰與花容青春之間的天秤，人性的內在醜惡必使其傾斜失控。

拍攝途中生蛇瘦足20磅 《完美物質》在香港評定為三級片，安排10月10日正式開畫，主海報近日曝光，海報中狄美摩亞半裸倒臥在浴室，橫亘摩亞背部蜈蚣型疤痕觸目驚心。更被指「太驚嚇」，不獲批准在戲院內擺放。驚嚇事不僅如此，主角狄美摩亞拍攝攝途中「生蛇」，中斷拍攝瘦足20磅。狄美摩亞最近接受《洛杉磯時報》訪問時透露，《完美物質》的拍攝十分高強度，她在拍攝期間被診斷出「生蛇」 （患有帶狀疱疹），並透露：「給你一個概念關於拍攝的強度，我實際上中斷了一星期拍攝，只有瑪嘉烈戈利單獨拍攝，我被診斷出『生蛇』，然後我瘦了大約20磅。」她的搭檔瑪嘉烈戈利坦言拍攝時壓力很大：「對！我也有一段時間瘋狂爆瘡。」